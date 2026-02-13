Ostali sportovi

ŠOK! Reprezentativac Hrvatske u vaterpolu osuđen na šest meseci zatvora

Новости онлине

13. 02. 2026. u 09:22

NEVERICA u komšiluku!

ШОК! Репрезентативац Хрватске у ватерполу осуђен на шест месеци затвора

Foto: Profimedia

Hrvatski vaterpolo reprezentativac Jerko Marinić Kragić osuđen je na šest meseci zatvora zbog učešća u navijačkoj tuči na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine.

Ipak, neće ići iza rešetaka u slučaju da presuda postane pravosnažna, jer mu je kazna zamenjena društveno-korisnim radom. U nju je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru nakon što je uhapšen tokom nereda.

Interesantno da je sudski proces trajao čitavih 10 godina. Prema optužnici Opštinskog državnog tužilaštva u Splitu, vaterpolista je sa još trojifom optuženih proglašen krivim za izazivanje nereda, verbalne i fizičke napade na protivničke navijače i redare, kao i podsticanje drugih na nasilje gestikulacijama i guranjem.

Kragić i ostali optuženi su negirali krivicu. On se branio tvrdnjama da je pokušavao da razdvoji sukobljene strane i smiri situaciju, te da se branio od napada. Ipak, presuda je doneta na osnovu fotografija i snimaka koji su njegovu priču demantovali.

Podsećamo, tuča navijača se dogodila na stadionu u Sent Etjenu u samoj završnici utakmice 2. kola između Hrvatske i Češke (2:2). Hrvatski navijači među kojima su prednjačili pripadnici Torcide, a među kojima je bio i profesionalni vaterpolista, izazvali su nerede, tuču i prekid.

Marinić Kragić je bio reprezentativac Hrvatske u vaterpolu do Olimpijskih igara u Parizu 2024. gde je osvojio srebrnu medalju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju
Društvo

0 0

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju

NARODNA verovanja vezana za praznik Sveta tri jerarha - Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Grigorija Bogoslova - oduvek su imala posebno mesto u srpskoj tradiciji. Iako je reč o velikim učiteljima Crkve koji simbolizuju slogu, mudrost i jedinstvo, u narodu se njihov dan posmatrao i kao svojevrsni pokazatelj kakva će godina biti.

12. 02. 2026. u 16:26

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj
Zločin

0 0

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: "Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj"

MIHAJLO Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u celom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cev". Na današnji dan, 12. februara, pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je u 28. godini zbog - mrkog pogleda.

12. 02. 2026. u 21:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAHVALIO MU SE SE NA PODRŠCI: Malinin oduševio svet pa OLIMPIJSKU medalju poklonio MAČKI

ZAHVALIO MU SE SE NA PODRŠCI: Malinin oduševio svet pa OLIMPIJSKU medalju poklonio MAČKI