ŠOK! Reprezentativac Hrvatske u vaterpolu osuđen na šest meseci zatvora
NEVERICA u komšiluku!
Hrvatski vaterpolo reprezentativac Jerko Marinić Kragić osuđen je na šest meseci zatvora zbog učešća u navijačkoj tuči na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine.
Ipak, neće ići iza rešetaka u slučaju da presuda postane pravosnažna, jer mu je kazna zamenjena društveno-korisnim radom. U nju je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru nakon što je uhapšen tokom nereda.
Interesantno da je sudski proces trajao čitavih 10 godina. Prema optužnici Opštinskog državnog tužilaštva u Splitu, vaterpolista je sa još trojifom optuženih proglašen krivim za izazivanje nereda, verbalne i fizičke napade na protivničke navijače i redare, kao i podsticanje drugih na nasilje gestikulacijama i guranjem.
Kragić i ostali optuženi su negirali krivicu. On se branio tvrdnjama da je pokušavao da razdvoji sukobljene strane i smiri situaciju, te da se branio od napada. Ipak, presuda je doneta na osnovu fotografija i snimaka koji su njegovu priču demantovali.
Podsećamo, tuča navijača se dogodila na stadionu u Sent Etjenu u samoj završnici utakmice 2. kola između Hrvatske i Češke (2:2). Hrvatski navijači među kojima su prednjačili pripadnici Torcide, a među kojima je bio i profesionalni vaterpolista, izazvali su nerede, tuču i prekid.
Marinić Kragić je bio reprezentativac Hrvatske u vaterpolu do Olimpijskih igara u Parizu 2024. gde je osvojio srebrnu medalju.
