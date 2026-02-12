MERKEL SE VRAĆA NA ČELO DRŽAVE? Politički zemljotres u Nemačkoj - oglasio se portparol bivše kancelarke
PORTPAROL bivše nemačke kancelarke Angele Merkel nazvao je "apsurdnim" spekulacije da bi nekadašnja liderka mogla da bude razmatrana za funkciju savezne predsednice sledeće godine.
- To je apsurdno - rekao je portparol Merkelinog kabineta za Tagešpigl, odbacujući izveštaje da bi Zelena stranka mogla da nominuje Merkelovu zbog njene popularnosti među glasačima te partije.
Ranije je "Bild" preneo da postoje navodne zabrinutosti u rukovodstvu CDU da bi Zeleni mogli da predlože Merkelovu kao kandidata za najvišu funkciju u zemlji, posebno u svetlu aktuelne trke na državnim izborima u Baden-Virtembergu, gde trenutne ankete pokazuju tesnu konkurenciju.
Savezna konvencija trebalo bi da odluči o nasledniku sadašnjeg predsednika Franka-Valtera Štajnmajera početkom 2027.
(Tanjug)
