"DA SU DANAS IZBORI, NEMA DILEME KO BI POBEDIO!" Predsednik govorio o svim aktuelnim temama u emisiji "Jutro sa dušom"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji „Jutro sa dušom“, koju vodi Jovana Jeremić na televiziji Pink.

O odlukama ključnim za očuvanje stabilnosti

- Uslovi danas nisu jednostavni. Verujem da naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja. Važno je da uradimo sve da 1. decembra završimo obaveze po pitanju Ekspa. Moramo da uradimo još mnogo puteva, pruga. Verujem da su to važne vesti za Srbiju. Ova godina mora da bude ekonomski važna, ali pogledajte sa kakvim se problemima suočavamo. Pojavljuju se ova Epstinova dokumenta, ja sada očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari - naveo je predsednik.

- Nekada i kada se pojave besmislice, ma kako to glupo zvučalo, kao što je to bilo sa Monikom Levinski svojevremeno, tada neko bude bombardovan. Da li će ovo da ubrza neke odluke, gotovo sam siguran - naveo je Vučić.

O aferi "Safari"

- To su mediji koji se bave političkim aktivizmom i koji preuzimaju informacije ne sortirane po značaju, već onako kako je njima potrebno. Ja sam mislio da nisu normalni kada su počeli da pričaju "Vučić je ubio Cvijana" i mislim da 99 posto ljudi misli isto kao i ja, da razumeju da je to nemoguće. Da je zastrašujuće da tako nešto izmišljate za bilo kog čoveka ili predsednika svoje zemlje, ili jedne zemlje, ako to radite iz inostranstva. A onda shvatate da su sve vreme to radili ljudi iz hrvatske obaveštajne agencije, i neki drugih, pod njihovim uticajem, preko Domagoja Margetića, jednog običnog prevaranta, koji je korišćen za različite podmetaline. Kako to funkcioniše? Neće oni prvi da objave tu informaciju, nego će uvek da puste preko medija koji su pod kontrolom hrvatske službe u Sarajevu, ili Podgorici, pa će oni kao samo da preuzmu. U jednom trenutku kada se skupi i kada je previše laži na jednom mestu, onda i svi drugi obični ljudi počinju da razumevaju o čemu je reč. U laži su na kraju krajeva uvek kratne noge, kao i za Jovanjicu i mnoge druge stvari. Nije lako da budete na mojoj poziciji, imam nekoliko prijatelja koje znam iz vremena kada sam "bio niko". Nemam drugih prijatelja, sve drugo su ljudi kojima prija da su sa nekim na visokoj državnoj poziciji, da negde imaju otvorena vrata, glumiće da su mi prijatelji dok prvi put ne budem u težoj situaciji...A onda će da se sete svega koliko su mi govorili unazad kako sam činio loše stvari i tako dalje.

- Naravno, to mi nikada nisu rekli, ali će svima da govore da jesu. Ja nemam tu vrstu bojazni. Ali sam sedeo sa ljudima koji su mi od ranije prijatelji. I znate šta su mi rekli? Aleksandre, znaš, mi znamo da tu neka istine trunke, ali kad neko to ponovi svaki dan, neko će da kaže - "vidi, ma 1 posto da je istinit, a mora da je više, onaj Margetić deluje kao ozbiljan čovek, mora da tu nešto ima..." Ti ne možeš da razumeš da će ljudi na kraju da kažu jedan, dva, tri posto da je tačno od toga, mnogo je. Nemate vi tu mnogo leka, mnogo toga što možete da uradite. Ja da demantujem to svako dan, nema smisla niti predsednik jedne zemlje to može da radi. Trudim se da radim svoj posao, da radim i da činimo ono što je važno - istakao je Vučić.

"Svoj na svome"

Predsednik dodaje da se ubrzava tempo prijava, i da je moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava.

- Mi imamo milion i skoro 450 hiljada prijava za upis nepokretnosti. Pitao sam kako je moguće da nam je u početku bio tako sporiji ritam, i da se sada dramatično ubrzava. Pitanje je kako ćemo da produžimo i da li hoćemo ili nećemo? Ne znam zašto bismo uvek kažnjavali revnosne građane Srbije i one koji obavljaju svoje dužnosti, posebno za ono što je u njihovom interesu. Uvek čekamo poslednji prenutak!

- To je sjajna vest! To je toliko važno. Ljudi će konačno biti svoji na svome, dobiće na papirima ono što je njihovo. Konačno će završiti nešto veoma važno, da budu sigurni kada je u pitanju zakonsko nasleđivanje, moći će da uzumaju hipotekarne kredite, moći će da se osećaju kao svoji na svome. Verujem da ćemo mesečno moći da obrađujemo više od 100 hiljada takvih prijava. To bi značilo da za godinu dana ili nešto više da završimo ceo posao. Više bismo završili za godinu dana nego za prethodnih 40 godina. Mi ćemo time pokazati dobru volju prema ljudima, a u 10 do 12 odsto gde nećemo moći da izvršimo upis nepokretnosti, tu ćemo morati da rešavamo probleme, da će konačno biti jasno kako da se reše ti problemi u budućnosti. Da se uhvatimo u koštac sa tim. Ranije ste morali da radite snimke, sada imate dronove sa kojima to pokrijete za jedan dan. Imamo ih i vojnih... Opštine naprave ugovore sa VBA, vojskom, civilnim službama bezbednosti i to se pokaže šta je protivzakonito i to je kraj priče - naglašava on.

"Naravno da svim srcem navijam za Đokovića"

Na pitanje za koga navija u meču sa Alkarazom, rekao je da naravno navija za Đokovića.

- Politička uverenja su jedna stvar. Naravno da svim srcem navijam za Đokovića, za sve one divne ljude koji nose trobojke i raduju se njegovom fascinantnom uspehu! I pobedom nad Sinerom on je pokazao nešto što je gotovo neverovatno u tim godina, to nije samo za čestitke, on je pokazao da je najveći svih vremena u tom teškom sportu, on ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala na tome. Ono malo što sam video jutros, mnogo je bolji, i verujem da je njegova odlučnost i želja da pobedi veća od njegovog protivnika - dodao je on.

- U politiku svi misle da treba da se mešaju. Ja sam imao sa njim razgovor i to što je bio predmet našeg razgovora ostaje između nas dvojice. Ja sam mu rekao sve što mislim i danas bih to verovatno rekao i na još oštriji način nego tada. Ne mislim prema njemu, nego vezano za situaciju u kojoj smo se nalazili. Svoja uverenja neću da menjam pod uticajem bilo koje sportske, glumačke ili bilo koje zvedze. Svako ima pravo na svoja uvenjenja - dodao je Vučić.

Dodaje da svi ljudi uvek misle da bi mnogo bolje radili njegov posao nego on.

- Na to morate da se naviknete.

Šta smo mi uradili sa svojom decom?

Vučić kaže da je nedavno slušao decu i kaže da mlađi mnogo više znaju o Baki Prasetu nego o srpskoj istoriji.

- Deca nam ne znaju kada je bila Kosovska bitka, kada je Beograd bombardovan, kada su bili Prvi i Drugi srpski ustanak... Ali znaju da je Baka Prase uložio milion na klađenje. Ja sam ih pitao - gde vi to učite? Ima sve na internetu! A učite li školu, radite li vi nešto u tim školama, imaš li ti nastavnika? "E davno je to bilo kad smo mi to učili..." Ti si zaboravio kada je bila Kosovska bitka iz osnovne škole? Ali nisi zaboravio koliko je ovaj uzeo para na kladionici. Mene najviše interesuje šta smo mi uradili sa svojom decom? Dokle smo došli da ne znamo elementarne stvari. Ja sam znao sa tri godine kada je bila Kosovska bitka, to danas ne znaju ljudi sa 16 ili 25 godina. To su neverovatno jednostavne, lake stvari, bilo bi razumno da svako dete to zna, pristojno! To me je zabrinulo, i moraćemo da uložimo mnogo novca da napravimo promene u obrazovanju. Kao i u zdravstvu.

O ulaganju u zdravstvo

- Ja sam mislio uvek kada ulažete u zdravstvo, ulažete u nove kliničke centre, da ljudi vide da je to najmodernija oprema, da mogu da se izvedu operacije... da sve može da se izvede, sve operacije. I kada danas odete u privatnu kliniku, neretko se dešava da ljudi završe u državnoj bolnici kada dođe do komplikacija. Dakle, u svemu tome, hiljadu stvari morate da rešavate i menjate, ono što mene ponajviše zanima je plan do 2035. godine - rekao je on.

Dodaje da u okviru tog plana mora da se posveti velika pažnja veštačkoj inteligenciji, novim tehnologijama, obrazovanju i zdravstvu.

Ističe da, što se tiče zdravstva, mnogi ljudi zaboravljaju koliko je skuplje zdravstvo u inostranstvu.

- Mi moramo da imamo zadovljnog pacijenta. Ističe da bi ležanje u kovid bolnici u Švajcarskoj koja je po kvalitetu kao naše kovid bolnice ležalo oko 120 hiljada evra. Jeste li ikada pomislili da je neko rekao - hvala državi za ovo, ja ovo ne bih mogao da platim nigde. To se sve podrazumeva kod nas. Podrazumeva se da imamo sve za džabe, i da nam sve to država da. I kada neko kaže ne, ne, nije to za džabe, pa mi imamo ogromna izdvajanja za zdravstveno osiguranje, koja su prosečno oko 600 evra. Za to ne biste mogli da platite četvrtinu dana na Zapadu, na istom kvalitetu, nivou uslige, sa potpuno istim stručnim lekarima, ne na nekom višem nivou - dodaje predsednik.

O lajvu na Tiktoku

Govoreći o svom tiktok lajvu, on ističe da je vezan za Srbiju i boriće se za nju.

- Meni je bilo to interesantno iskustvo, i radio sam to u mojoj biblioteci u Predsedništvu. Pošto su svašta pričali da imam poseban studio. Tu prostoriju je nekada Tadić uredio, to je bila ranije gluva soba, sa onim kartonima za jaja, da ne može da se prisluškuje. To je jedna lepa prostorija, nema spoljnog sveta, nema prozora. Doneli su neke dve, tri spravice ti mladići, i rekli da se nadaju da ćemo da pređemo 20, 30.000, ja sam rekao pusti to, da vidimo šta ja treba da radim. Onda su mi u 15 minuta sve objasnili - rekao je Vučić.

Ističe da svoju politiku ne zasniva na lajkovima, i da je dobio najnovija istraživanja.

- Onaj ko zasniva svoju politiku na lajkovima, tu politike nema. Ljudi koji nikada nisu imali vlast, dobili su danas glas zahvaljujući društvenim mrežama. Što goru psovku izgovore, masnije slažu, to više lajkova dobiju, time postaju važni. Ja ne mislim da je to pitanje. Pitanje je da vas ljudi čuju i vide. Ja ću to nastaviti da radim. Ja ću sledeći put da radim i dva tri sata sa ljudima, da slušam sve psovke uživo u lice. Nemam taj problem. Nisam ni gluv ni slep u političkom smisli na to što se dešava. Dobio sam sinoć najnovije istraživanje. Celu noć sam razmišljao o tome. To za mene nije samo broj koji ti neko pokaže. To je duboka analiza, šta ljudi zameraju, kako se stvari kreću. Optimizam raste, to su dobre vesti. Ljudi polako izlaze u svojim glavama iz onog vanrednog stanja i sve manje žele teške vesti, sukobe, žele da se vrate u normalan život. Što se tiče politike, to je sve ok, ali za mene je najvažnije da razgovaramo, kao i ono što sam pričao o obrazovanju, zdravstvu, mi to radimo zbog građana i ljudi. Ja sam bio šokiran kada sam shvatio koliko zaostajemo. Mi smo ispod proseka OECD, naši testovi znanja, a kako i da ne budemo kada neko godinu nije držao predavanja nego je godinu dana lupetao o revoluciji i izvodio decu na ulicu. To je strašan zločin, jezivi. Ne postoji drugi posao za lekara da leči ljude, ne da štrajkuje, i za profesora ili nastavnika da uči decu. Ako to ne razumeš, onda ja ne zna... Nije tvoj posao da nešto menjaš, to možeš kada su izbori. Tvoj posao je nešto drugo, plaćen si za to, neko te plaća za to, a ima jop 5 ili 10 hiljada ljudi koji taj posao čekaju. Nekada dođu takva vremena kada talog i mulj isplivaju na površinu, svakome se učini da mora da se ukrca u loš teretni vagon koji vodi nigde, u ćorsokak - naglasio je predsednik.

Tolika su buka i larma bili, da nekada ne možete čuti glas razuma, kazao je Vučić o tom periodu.

O planu Srbije do 2035.

- U martu ćemo taj program izneti pred građanima. Biće to program za sve. Prekjuče sam dobio papire, ispravljenu verziju tog plana do 2035. godine. Neki ministri su dobro radili svoj posao, neki su trpali sve što im je palo na pamet. A neki nisu stavili čak ni snove, pa da stave šta bi voleli da vide. Moraćemo mi da se pozabavimo time i biće nam potrebno vreme za to, najmanje mesec dana. Kraj februara, početak marta će biti dobra prilika da predstavimo plan - kazao je on.

O takozvanoj studentskoj listi

O izjavi blokaderskog analitičara Nikole Paruna, da se ne sme otkriti ko će biti na takozvanoj studentskoj listi, da bi se tako lakše "srušio režim", Vučić je rekao sledeće:

- Ja mislim da je ovo pre svega zastrašujuće. Pre svega, ovaj mladi čovek, bar mislim da je mlad, mada sam i za Đokića mislio da je mlad pa sam video da je stariji od mene osam godina. Biće to PUPS-ova rezervna lista. Mi ćemo svakako imati mlađu listu od njih. Ljudi na njoj će biti mlađi. Ja ne mislim da su mladost ili starost neki kvalitet ili greh po sebi. Potrebno vam je negde iskustvo, negde mladalačka energija, znanje... Ovde su me tri stvari zaprepastile. Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, obrazovanju, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema, ni o Kosovu, ni o Srebrenici. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju. Pod dva. Ljudima koji plediraju na to, i koji žele za sebe kažu da su obrazovani, a uglavnom nisu, jer to ne moraju da govore za sebe oni koji jesu obrazovani. Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Nije važno sa kakvim planovima izlazimo. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore na toj listi među sobom o bilo čemu. Jel tako mislite da funkcioniše Srbija ako pobedite na izborima? Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Time nam govorite ono što obmanjujete javnost ovih dana da mi upravljamo tužilaštvima, sudovima.. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo, kako bi po ustavu i zakonu morao da bude slučaj. Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno, kao što imate gradske, partijske škole na fakultetima, što je najdirektnije suprotstavljeno zakonima naše zemlje. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti, bez toga šta ćete da ostvarite - rekao je predsednik.

Kaže da je loše ako on sa 55 godina ima više snova i želja da napravi nešto za budućnost Srbije nego neko mlađi, i to onih koje nisu vezane za to "da nekome skineš glavu", nego šta možeš da uradiš.

- Vi nemate snove, vaši snovi su samo kako da ga srušimo! Ali ljudi sve to više primećuju. I dalje posle 14 godina vlasti imamo više pozitivnih, nego negativnih poena. Ljudi se na kraju vrate rezultatima rada - ajde da vidim šta si to uradio, šta si uspeo da napraviš. Sve što radimo radimo zbog ljudi! Znate li šta znači ljudima kada budu imali voz od Prokopa ili Novog Beograda do aerodroma, znate li šta kada imate brze vozove, znate li šta znači metro koji ćemo konačno dobiti. Mi ne možemo 150 godina posle Londona da napravimo metro, a to ćemo sve uraditi danas zato što imamo snove. Oni nemaju snove. Pogledajte tu njihovu krvavu ruku, na stranu što je to simbol nekih drugih revolucija, obojenih pokreta koje su inicirane pširom sveta uglavnom iz jednog ili dva centra zapadne moće, a ove je neretko bilo podržano i iz nekih drugih centara iz nekih sebičnih razloga. Kada pogledate tu krvavu ruku... Kažu mi neki poznanici da ništa ne misle loše o meni. Ali su okačili krvavu ruku i misle da sam ja ubica. Pa si hteo da preplivavam Savu i Dunav, i da budem ubijen. To su mi 100 puta ponovili u svojim mejnstrim medijima, To su milion puta ponavljali na društvenim mrežama, to mogu i da razumem. Ali ovo kroz mejnstrim medije ne razumem. Nisu oni išli na proteste da podrže neki program, već su podržavali to da sam ubica, da mi progone i neretko ubijaju decu. To su takođe govorili u svojim mejnstrim medijima. Šta očekujete od mene, da kažem hvala vam, baš ste divni bili? - zapitao je on.

Vučić ističe da na sve to ne može da odgovori mržnjom, niti takvim rečima, i da ne želi da se sveti, već hoće da sanja još veće snove, da radi još više i da novim projektima pobeđuje one koji mrze.

O želji blokadera da se desi nova nadstrešnica

O priželjkivanju blokadera da se desi nova nadstrešnica, Vučić kaže da je otac jedne od žrtava nadstrešnice govorio o nekim drugim stvarima.

- Nikada nisam verovao u teorije zavere, ali kako vreme odmiče, stvari su mi sve čudnije. I kako analiziram te stvari i izveštaje, hiljade i hiljade papira sam pročitao, i sve mi je sve čudnije. To vam govori o tome da njih nikada nisu interesovali ljudi. Oni nisu osećali nikada ništa prema žrtvama. Kada bih otišao sa njima na groblje, članovima porodica, oni su ih napadali. "Sram ih bilo, odrekli ste se sopstvenog deteta..." Ti ljudi nemaju nikakvu empatiju, nisu izlazili na ulicu zog tih ljudi, jerdan deo u početku jeste, ovi danas i poslednjih 6 meseci izlazili su samo zbog sebe, tražeći fotelju i funkciju samo za sebe. Kod nas se zna koliko se žali u pravoslavlju. Najveći deo njih je pravoslavne vere. Zna se i kada idu parastosi, i kada ide pomen. Ovde se desilo nešto veoma čudno, ono što Srbi nikada nisu radili, što nije pravoslavni običaj. Ne zaboravite da su oni slavili rođendane, pravili žurke... Na pojedinim fakultetima smo nalazili razne psihoaktivne supstance, svašta nešto. To ima pokazuje da im nikada nije stalo do žrtava - naglasio je on.

Oni navijaju za smrt i nesreću ljudi, pošto ta nesreća i smrt njih može da dovede do fotelje koju nisu zaslužili svojim društvenim radom i angažmanom, kazao je Vučić.

- Obratite pažnju na nešto što bi bilo simpatično da nije tužno i zastrašujuće. Obratite pažnju kako njihovi mediji pravdaju sve nesreće u Španiji. Samo čekam da se voz zabije u kraljevsku palatu, inače nema koja nesreća se u Španiji nije dogodila. Inače imaju vrhunsku železnicu, napreduje Španija, ali je uvek je rezultat da se mora dogoditi neka nesreća. Izrazite saučešće i idete dalje. Ne postoji opravdanje koje nisu koristili i negde gde je jasno da je to bila direktna krivica vlasti, kao što je bio to slučaj u Severnoj Makedoniji... Ni kada je bilo jasno da je vlast kriva za smrt naših dečaka i devojčica u doskoteci u Novom Sadi, kada je Bojan Pajtić bio na vlasti, pa niko nikada da ovaj način to nije zloupotrebljavao. Sve će da opravdaju, a mi smo ovde ubice. Tako sam ubio i Cvijana, Olivera Ivanovića... I slušate sve to, i pitate me da li mi je teško da ponovim to. Vidim to svakog dana. Ne zanima ih što lažu, nastaviće to da rade hiljadu puta, jer ja mogu da odgovorim u jednom postu, emisiji, a njih ima milion... Ja nemam nikavu šansu da se suprotstavim tim lažima. Ja sam zato otišao u sred priče o safarijiu u Bosnu i Hercegovinu, u Mostar, i vozio se automobilom do Trebinja. Imate nešto zaustavite me, pitajte me? Ja znam da vi lažete i da sve to radite zbog medija. Ja znam da vi ste to radite da me dehumanizujete - rekao je predsednik.

Vučić je pitao da li Novak pobeđuje, i na odgovor da trenutno gubi, istakao je da je gubio i protiv Sinera, i da je na kraju pobedio - i da se nada da će pobediti i sada.

Prikazana je fotografija blokadera sa odmora na Zanzibaru, sa crvenim šakama i porukama "Vučić ubica", na šta je predsednik rekao:

- To su ovi naši siromašni roleks studenti, koji nemaju para, ali sa lakoćom otputuju na Zanzibar u najskuplje hotele. Pošto im Vučić to nije omogućio. Za sve siromašne Vučić je kriv, a ko god je bogat tu Vučić nema zasluge. To je pravilo u našem društvu. Ja to razumem. Uvek su ovi bogati najbahatiji. Meni je drago da oni lepo da se provode dok je ovde minus 5, mogu da sunčaju donji deo leđa i da uživaju, pošto smo Srbiju uništili i ovde je mnogo teško - rekao je predsednik.

O blokaderima kojima smeta srpska zastava

O blokaderskim napadima na srpsku trobojku, i pozivima da se ona "ne ističe previše", Vučić je podsetio na posetu Subotici, kada su bile okačene trobojke u celom gradu.

- I onda je onaj Mladenović rekao da se jako loše oseća kada vidi sve one srpske zastave u Subotici. A ja sam insistirao baš zato što Srbi, Mađari i Bunjevci žive u Subotici da se postave znakovi na svim jezicima. Ali da nekome smeta državna zastava, da je tako mrzi i prezire, ja to nigde nisam video osim kao autošovinista ovde u Srbiji. Koje su boje lepše od crveno-plavo-bele. Smetala im je na Limanu. A zamislite da se u Beču stide austrijske zastave, zato što imaju stotine hiljada Srba i Turaka. To je ta patološka mržnja prema Srbiji, koliko je ona usađivana za vreme komunizma, da smo mi uvek za nešto krivi, i da moramo nekome da se pravdamo. Pre nekoliko dana su ljudi iz UKP našli pet tona droge. Da li je to znao samo sin, ili i sin i otac, neka nadležni to odrede kako je bilo. Mi sproveli tu akciju, a oni kažu pošto nije bilo na naslovnim stranama, da je tu sigurno država petljala sa time - rekao je on.

Zapitao se da li su ljudi koji to pričaju čisti, i dodao je da je ta priča bila u svim novinama.

- Mi smo pohapsili ljude. Šta god da je dogodi, sve će da okrenu naopačke, i za sve će da okrive državu. Ali ja mislim da je mnogo važnije od toga sa kakvim ćemo planovima da izađemo i da idemo dalje. Molim ljude da saslušaju šta ćemo da radimo do 2035. godine. To nije partijski plan, već plan jedne ozbiljne države. Ozbiljne države prave planove i programe. Države se ne zasnivaju na znanju pojedinca, iako je važno ko su rukovodioci, jer se to pokazalo kroz istoriju, ja uvek uzmem za primer Emirate, ali je važno i ko će da pravi planove. Ti planovi će da ostanu i nekom drugom ukoliko neko drugi pobedi. Važno je da sanjamo velike snove i da radimo velike stvari za našu zemlju. Jeste li primetili da niko nije ni kostatovao da su plate u javnom sektoru povećane, i da je minimalac značajno povećan - naglasio je Vučić.

- U februaru će ljudi da prime prve uvećane zarade. Mi to nismo ni pomenuli, kod nas nije vest kad pas ujede čoveka... Ja sam više priča slušao o Tiktok naslovu...

Kaže da mu ljudi šalju poruke, i da mu traže da čestita Novaku bez obzira šta je govorio.

- Ja sačekam, i onda kažem hvala vam, bezrezervno ću vas podržati za sledećeg predsednika Srbije. Rene Dekart je govorio o tome, da svi misle da su racionalni i da su najpametniji. I kada govorimo o drugim ljudima, onda su svi glupi, a kada govorimo o sebi, onda smo naivni i drugi su nas prevarili - rekao je on.

O Trampovom Odboru za mir

Istakao je i da drugi ljudi hoće da određuju politike, da se svi nude da "reše nešto", poput članstva u bordu Trampovog Mirovnog saveta.

- Ja onda u šali pitam koliko to košta, i onda mi oni ozbiljno odgovaraju ceo dan. Nema Vjosa Osmani 10 milijardi, cela lažna država nema 10 milijardi, znate li šta je to. Nemojte kad vas molim. Znate li koliki je budžet Prištine, da daju tri budžeta za to? Da li je neko lobirao za novac, jeste. Nemojte se gađati nemogućim ciframa. Tu su mnoge zemlje dobile poziv bez dinara, neke će tek da dobiju. Ja sam nadam da ćemo mi da dobijemo poziv, bez dinara, kao i mngi drugi. Nego su znali da će tih 15-20 zemalja pristati odmah, i su napravili događaj, pošto je išao njihov predsednik u Davos. Nije priča tako jednostavna - kazao je Vučić.

Kaže da za Albance, kada treba nešto da se reši, to rade Turci i veći igrači, isto kao sa Al-Šarom u Siriji.

- Mnogo su veći interesi u pitanju, nego što su milion, dva ili tri, koliko može da plati Priština - dodao je on.

O ukidanju pritvora Vesiću i Momiroviću

O ukidanju pritvora Vesiću i Momiroviću, predsednik je rekao da je za njega strašno što su skoro godinu dana držali ljude u pritvoru, iako su znali da neće da pobegnu.

- Pritvor ne sme biti zamena za nepostojeću zatvorsku kaznu. U našoj zemlji nažalost neretko postaje. Bolje da ne govorim ništa o pojedinim tužiocima i sudijama. Ne kriju da su blokaderi, iako to nije zakonito. Oni nemaju stida - ako pogledate od pr TOK-a, do službenika Bajića, Isailovića koji je bio čest gost na mitinzima blokaderskim, do tužioca koji je sa blokaderskim liderima Bojivićem, Đokićem, Bodirogom, Tomanovićem, sede po kafana... Po kakvu mi to pravdu idemo, blokadersku, revolucionarnu? - zapitao je on.

Na konstataciju da Bojović nije nikada nije pozvan da da iskaz o ovom slučaju kaže:

- Nije Bojović ubica, ja sam. Oni su uradili pokvareniju stvar - pozvali su ga, da bi mu zatvorili predmet, i da više nikada ne bi mogao da bude gonjen po toj stvari. To su uradili u tišini, rekli im šta da kažu, oni su izgovorili i time priču zatvorili. To mi je dodatni pokazatelj koliko je strani faktor u svemu učestvovao. Ja mislim da danas ljudi to i te kako dobro razumeju.

Kada je bilo najteže?

Predsednik je rekao da je najteži period bio kada su studentski zahtevi tretirani kao pravi zahtevi.

- Nije bilo najteže 15. marta, nego tada. Znao sam da lažu, na nos sam osećao. Ne zato što mi je neko dao podatke, nego je to bio moj nos. Iz BIA, a i od mojih savetnika, sada bi svi rekli drugačije, a ja pamtim dobro sve, govorili su da učinim studentima, da oni hoće pravdu, dogovo. Ja sam govorio da je klasična obojena revolucija, još u decembru, a svi su mi govorili drugačije, da moram da umirim stanje. 12. februara prvi put držim sastanak bez tih stručnjaka za medije i ostale, držim sa svojim stranačkim prijateljima, sa onim tvrđim krilom. I ja im kažem da sam se uvek trudio da izađem svima u susret, ali da ovo ide na zlo i da će napraviti veliko zlo zemlji, pobiće mnogo ljudi. A mi ništa ne radimo nego se dodvoravamo zahtevima i udovoljavamo im. I tada sam video kod manjeg dela stranke neverovatnu odlučnost, i tada smo doneli odluku da se borimo. Njihov vrh je bio između Niša i Kragujevca, kraj februara, to su za nas najteži dani. To je bilo vreme njihove najveće snage. Već 15. marta je njihova snaga zadržana i počela da pada. Oni su mislili da je to Dan D, naravno da je bilo mnogo ljudi, i sa raznim ljudima iz vlasti planirali svašta, dogovarali upade u državne institucije i svašta drugo. I tada kreće naša borba, počinje da se diže druga Srbija, za koju nedvosmisleno mogu da kažem gledaocima, da danas nema dileme ko bi pobedio na izborima. Danas nema dileme. Verujem da će biti teška situacija za 6-7 meseci, kada se budu održavali, imate deo ljudi koji želi da priba nepto drugo, nesvestan da živi jedno dobro vreme i da mu nimalo nije loše... Ljudi žele da menjaju kanale, kuću, stan... Ali je zato naš posao da ukažemo ljudima kakvi su planovi i programi - rekao je Vučić.

Podseća da je više od 30 ljudi, 37, ubijeno tokom protesta "žutih prsluka", a da u Srbiji niko nije ubijen.

- Samo zahvaljujući tome što se naša strana uzdržavala, i sklanjala. I tome što ove psihopate koje su želeli da ubijaju naše ljude su uspeli da ih rane, kao Bogdanovića recimo... Sa druge strane se ništa slično nije događalo.Sve vreme smo prisustvovali licemernom kukumavčenju kako njih neko napada. Lagali su i za slomljene vilice, za dečaka uz Valjeva u beogradskoj klinici, i za sve. Na kraju sve laži dođu na naplatu, mora da pobedi borba za ljude - dodao je on.

O sednici Vlade kojoj je prisustvovao

O sednici Vlade na kojoj je ispitivao ministre, kaže da je bio mnogo ljut kada je video da mnogi idu na odmore, dok drugi vredno rade.

- Ja ne mogu da tražim od ljudi da ne odu nijedan dan na odmor kao ja prošle godine. Nisam odveo nijedno dete nigde, ni u školu, ni na more, niti bilo gde. Nije to normalno. Ja ne želim takav život ni za koga drugog. Od onih koji su izabrani na najvažnije funkcije tražim veće požrtvovanje od običnih ljudi. Niste izabrani da idete u Pariz i Beč, 20 puta na siti brejk destinacije, da idete tri-četiri puta godišnje na odmor. Jednom ministru sam rekao da mora da ide u Turkmenistan, nije hteo, i rekao sam da ću lično preko Skupštine tražiti da ga smene. Sve im je to daleko. A kako vam Pariz i London nikada nisu daleko? Kako im nije teško da idu u Madrid, Rim, London, Barselonu da se brčkaju, da idete u šoping svaka tri dana.. To može da radi Željko Mitrović, to su njegove pare, nije on izabran od naroda. A vi ste izabrani od naroda, da vide da radite za njega. Narod hoće da oseti da se boriš za njega, da radiš za njega. Nije briga narod da li si pogrešio ili ne. Zna narod da smo mi od krvi i mesa, i da mi grešimo. Narod hoće da vidi da se boriš za ljude, da se sekiraš kada dobiješ pismo - naglasio je on pomenuvši situaciju u nekoj bolnici o kojoj je pritužbu dobio u nekom pismu građana.

Naglasio je da ljudi nisu imali struje, a da je samo jedna ministarka bila na terenu i da to ne može da gleda.

- Mesarovićka, svaka joj čast. Ne mogu direktore da uhvatim da se pojave negde i da rešavaju probleme. Neki se vraćaju sa skijanja, neki odavde, neki odande... Pre neki dan pravosudni zakoni, a Vujić sam u Skupštini. Pa zar vas nije sramota da nikog drugog iz vlade nema! Pa bar idite da mu pomognete. Ali nije to u pitanju, nego su čuli da je EU protiv toga, pa da se ne zamere nekome. Pa su zato govorili da ne smem to da potpišem, da mi je naredio neko odavde ili odande... Ja sam slobodan, najslobodniji predsednik u svetu! Donosim odluke u skladu sa Ustavom i potrebama naroda, meni niko ne može da odredi šta ću da potpišem! Ja ću da saslušam svakoga, ali odluku donosim ja. Opet su se iznenadili da sam potpisao te zakone. Ali danima gledam sam čovek u Skupštini, sam se bori. Bili su sigurni da ne smemo da izglasamo te zakone, i da ih ja neću potpisati, pa da se ne zamere. Ali bar dođi dva sata, podrži ga, budi mu podrška dok se borim - rekao je Vučić.

Istakao je da se Mrdić uprkos svemu borio sa najboljom namerom.

O rušenju kuće u Ulici Džorža Vašingtona

Na pitanje o rušenju kuće u Ulici Džordža Vašingtona juče, rekao je da su se mnogi nadali da će biti mrtvih ljudi i da on to ne može da komentariše.

- Dok nisu videli da je vlasnik išao na proteste. I da je privatni posed. Ja da se ponašam kao oni i da seirim nad tome, i na takav način, stvarno ne mogu i neću. Toliko mi je odvratno sve ovo što su radili oko Ribnikara, Dubone i Orašja. Ostao sam u kontaktu sa ljudima, imam sa njima blisku vezu, i iako su očajni da će taj ubica da izađe, toliko su očajni zbog pokušaja zloupotrebe njihove tragedije, da je to neverovatno. I sve to što su radili, da idete da demonstrirate zbog užasne tragedije... To se dešava svuda, i u Nemačkoj, Češkoj, Švajcarskoj, u svim najrazvijenijim zemljama sveta... Niko nikada nije to tako zloupotrebio. Mi imamo deo društva, bolesnog, medijskog, koje je bolesno finansijsko društvo, koje je organozovano spolja, koje je agenturnog karaktera, organizovano spolja, i radi samo na rušenju svoje zemlje i ništa više - naglasio je on.

Antisrpska platforma Picule i Hrvatske države

Kaže da je državna platforma Republike Hrvatske rušenje Srbije, i dodaje da su u prethodnih godinu dana sve upregli za rušenje naše zemlje.

- Nemojte da imate iluzija da nisam rekao istinu. Oni su sve svoje srpske poslušnike iskoristili za kampanju protiv Srbije. Istovremeno su vodili najbrutalniju na nivou celog regiona kampanju protiv Srbije u prethodnih godinu dana, organizujui sve od Podgorice, Prištine, Sarajeva, zaključno sa Prištinom. To je jedan deo. A Picula ima i svoje lične planove, koje ćete videti uskoro, u narednim mesecima. Kod njih na izborima jedino prolazim, važnije od hleba, to je anti-srpska kampanja i anti-srpska priča i to je nešto što se još dugo neće promeniti - rekao je Vučić.

Pozvao je ljude da se pripreme za obelodanjivanje plana do 2035. godine.

- Prvo ćemo da analiziramo šta smo uradili, pokazati prolazno vreme do 2025. i 2027. godine. Videćete šta smo uradili, šta nismo, i onda izlazimo sa time šta do 2035. godine. Šta je to što zajedno možemo da uradimo. Kako da nam zemlja bude ispred, da čuvamo ljude. Ako ništa, da mogu da se hvale da Sokolom idu na demonstracije, i da imaju para za Zanzibar, da pišu da sam "matatizo". Možete da pišete bilo šta, ali ćete moći lepo da živite. Zato su nam ti planovi potrebni. Planiramo to krajem februara početkom marta da predstavimo. Zakazali smo zvanično skup za 13, 14, 15. mart. Ali nećemo da držimo te dane, uzmite vi vaše datume, to su bili grozni dani za Srbiju prošle godine. Uzmite vi vaše, pošto ćete "milijardu" ljudi da okupite. Mi ćemo napraviti jedan skroman skup od nekoliko hiljada ljudi, i predstavićemo šta su nam ideje. Ne da se borimo protiv nekoga u Srbiji, već da se borimo za Srbiju - kazao je on.

O Milanu Kneževiću

Na pitanje o Milanu Kneževiću, Vučić ističe da on ponekad pretera u nekim stvarima, ali da se drži svoje politike i ideoloških opredeljenja.

- Njegova politička platforma i ideološka uverenja su čvrsti, nedvosmisleni. On ne kalkuliše i ne pravi kompromise sa političkom platformom i programom i ideologijom koju zastupa, što je velika retkost u Srba, i inače kod ljudi u politici, i zaslužuje svaku vrstu poštovanja, i od mene, koji sam mu neka vrsta prijatelja, a imaće i od svakog časnog Srbina koji vidi da se neko svim srcem i snagom bori za srpsku trobojku i srpski jezik. Ja se divim i njegovim ministrima, oboma, retka hrabrost, retka politička privrženost principima... Toga nećete mnogo videti. Kao što sam srećan što sam član stranke iz koje ni u najtežim trenucima niko nije istupio. Tvrd je orah, voćka čudnovata. Trebalo je ovi iz opozicije da čitaju Njegoša malo više - rekao je Vučić.

Na pitanje da li je na testu odnos Mandića i Kneževića, Vučić ističe da ceni obojicu, i da svako bira svoju budućnost.

- Svaki odnos između ljudi je svakoga dana na testu. To nije pitanje ličnog odnosa. Cenim gospodina Mandića, cenim svakoga. Ljudi su ti koji na kraju biraju svoju budućnost i gledaju ko je na kakav način zastupao njihove interese. Oni su zajedno imali uspeha, možda će pojedinačno imati manje, ili više uspeha, a možda će ostati zajedno i imati najviše uspeha. Bog zna, to treba da procene jedan i drugi, da se bave time. Svakako moraju da razgovaraju. Njihova stvar, ne želim u to da se mešam - kazao je on.