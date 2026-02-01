"NA ULICAMA JE OTVOREN LOV NA LJUDE" Mađar preminuo jer su ga prisilno mobilisali - Sijarto otkrio šta se dogodilo
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je izjavio danas je još jedan pripadnik mađarske nacionalne manjine u Ukrajini preminuo nakon prisilne mobilizacije.
- U Beregovo okrugu jednog Mađara su nasilno odveli sa ulice i pokušali da ga regrutuju, ali u centru za obuku mu je pozlilo. S obzirom na to da je imao srčane probleme, nažalost je preminuo - rekao je Sijarto.
On je dodao da će, pored izražavanja saučešća, porodici žrtve biti pružena sva moguća podrška.
- U Ukrajini se prisilna mobilizacija sprovodi neprekidno, praktično se radi o otvorenom lovu na ljude na ulicama - naglasio je ministar.
Sijarto je istakao da je vreme da se okonča rat, da se prekine politika koja ga podstiče u Briselu, i da međunarodna zajednica konačno reaguje protiv brutalnog, otvorenog lova na ljude i prisilnih mobilizacija u Ukrajini.
On smatra da, iako rat traje već četiri godine, Brisel, uprkos američkim mirovnim naporima, nastavlja da podstiče tenzije.
