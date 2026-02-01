NOVAK ĐOKOVIĆ ZAPREPASTIO AUSTRALIJU: Evo šta je Srbin rekao na konferenciji posle finala Australijan opena 2026!

Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, a onda je vrlo emotivno reagovao na konferenciji za štampu.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Karlos Alkaraz je posle preokreta pobedio Novaka Đokovića, posle čega je Srbin izašao pred novinare u sali i ovako govorio:

"Ovo je veliki uspeh, igrati u finalu, posle poraza je loš osećaj, ali moram da budem zadovoljan ovim rezultatom", izjavio je najpre u Melburnu srpski teniser koji je odmah dodao da mu je uvek zadovoljstvo da igra protiv Alkaraza.



"On je jedan od najboljih igrača sa kojima sam igrao, morate da igrate najbolji tenis da bi ste ga pobedili. To sam radio set i po, ali se to promenilo i on je zasluženo trijumfovao. Uvek verujem da mogu da pobedim, inače bih prestao da se takmičim. Drago mi je da sam pobedio Sinera u pet setova i da sam se borio u četiri protiv Alkaraza. Razočaran sam što u četvrtom nisam bolje pristupio, što nisam više uzeo", rekao je Đoković.

Srpski teniser je dobio uvodnu deonicu, a preostale tri su pripale Alkarazu.



"Ne želim da govorim kroz šta prolazim fizički, šta me muči, neću da 'uzimam' od pobednika, želim da čestitam Karlosu, odlično je igrao i zaslužio pobedu. Ovo je jedan od najboljih mečeva koje sam igrao, ali ... težak promašaj, brejk je dobio u bitnom momentu, to je promenilo trenutak i... desilo se šta se desilo. Krivo mi je što nisam mogao da ostanem u osećaju kao što sam imao u prvom setu. Mnogo toga mi je u glavi, tako je kako je i moram da prihvatim to", istakao je Đoković.



On je priznao da je tokom četvrtog seta u jednom trenutku pomislio da može da trijumfuje na Australijan openu.



"Naravno da sam pomislio. On je pametan igrač, prilagođava se kako njegov protivnik igra. Znao sam šta sam morao da uradim, nešto se desilo i moj nivo je pao 'sa severa na zapad'. Osetio sam da mi se vraća energija u četvrtom, bilo je blizu, ali ovako je izgledalo bilo suđeno da bude", naglasio je najbolji srpski teniser.

"Ohrabrujuće, nastaviću da guram..."



Novak je naveo da ne voli da gubi mečeve.

"Imao sam sreće da nisam igrao osminu finala i da sam igrao par setova u četvrtfinalu. Zahvalan sam, teško je posle meča da budem pozitivan i da se smejem. Takmičar sam, ne volim da gubim, ali generalno je bio fantastičan turnir. Znao sam da moram da pobedim obojicu (Sinera i Alkaraza) do titule. To nisam uradio, to je stepenica više nego prošlih puta, ohrabrujuće, nastaviću da guram i da vidim da li ću dobiti novu priliku", naglasio je Đoković.

"Prija mi kad nisam uvek favorit"



Srpski teniser je izjavio da je u poslednjih par godina "spustio očekivanja".

"Verovao sam i uvek imam viziju da osvajam grend slem, bilo gde da igram, ali ne očekujem. Mislim da mi to dozvoljava da imam manje stresa i pritiska. Ne želim da me to pojede. Isto mi prija kada nisam uvek favorit na slemovima, to vam daje ekstra motivacije kada dođete do poslednje faze. Uspeo sam da dobijem Sinera koji je branio titulu. Neverovatan meč, neverovatan uspeh. Izgubio sam od prvog na svetu i verovatno u budućnosti legendarnog igrača", rekao je Đoković.

"Bog uvek zna najbolje"



Srpski teniser je naveo da je razočaran porazom u finalu.

"Moram da budem iskren. Gorak je ukus i osećaj kada izgubiš finale grend slema. Pogotovo u ovoj situaciji sa već dosta godina. Kako će ovaj bol da uredi ovo sve, ko zna hoću li imati priliku da igram grend slem finale... Bio sam naoštren, sve se preokrenulo, čestitam mu na uspehu, zaslužio je pobedu. Bog uvek zna najbolje i... ima On planove koje prihvatam, mada mi je teško u istom trenutku da se 'otvorim' za to. Mnogo je više stvari na kojima treba da budem zahvalan, a manje da budem gord. To je opšti osećaj, istinski osećaj. Naravno da sada nakon meča imam to razočaranje", rekao je Đoković, koji je 10 puta u karijeri osvojio turnir u Melburnu.

Šok: Da li je ovo bio Novakov poslednji AusOpen?





"Ne znam, da li ću se videti sa njima ili neću. Videću. Ne pretvaram se, ne izvrćem stvari. Zadnjih godinu, godinu i po dana ne znam ništa. Rekao sam da bih voleo da bi do Olimpijskih igara (2028.) voleo da igram, možda jedan turnir godišnje! Možda dva, možda 10, ne želim da donosim odluke u vezi rasporeda, sada mi je jedina želja da budem sa svojima. Videću, ne mogu da razmišljam o koracima i turnirima. Mislio sam tako, publika mi je dala emocije koje sigurno u totalitetu koje nisam iskusio nikada. Zahvalan sam da sam zaslužio. Vratiću se ja u Australiju, da li kao igrač ili nešto drugo, to ćemo da vidimo", zaključio je Đoković.

Podsetimo, za Đokovića, koji je osvojio rekordnih 10 titula u Melburnu, ovo je bila prilika da uveća svoju dominaciju na Australijan openu i stigne do 25. grend slema ukupno. Ta 25. titula će morati da pričeka, bar do Rolan Garosa...

Za Alkaraza, koji je već osvojio Rolan Garos, Vimbldon i Ju-Es open, pobeda je značila "obavaljanje" tzv. "karijernog grend slema" - i to postavši najmlađi igrač sa sve četiri velike titule.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, međusobni dueli, "H2H"

Njih dvojica su odigrali deset međusobnih mečeva, a posle ovog finala 5:5 je u pobedama.

Špancu je pripao drugi uzastopni susret. Prošle sezone je Novaka dobio u polufinalu Ju-Es opena, sa 3:0 (6:4, 7:6(4), 6:2), a sada i njihov prvi megdan u Melburnu. Istorijski.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića