PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je jutarnjeg programa „Jutro“ na televiziji Prva.

Vučić je rekao da je danas važna sednica Vlade.

- Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje. Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bi neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja moram da vodim dete ovde ili onde, jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vućić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski bit inajbolja godina.

Navodi da vidi probleme oko EKSPa i da moraju da se ubrzaju stvari.

- Vidim bezbroj problema oko energetike, nije pitanje da li sada imamo energenata, spremila se država i pokazala svoju rezistentnost, snagu, ali postoji mnogo problema - ističe Vučić.

Kaže da je neko prepisivao i da se nije bavio ozbiljno poslom.

- Kakve gluposti pričate, znači da nećemo imati nove data centre i veštačku inteligenciju. Mi ćemo otvarati nove data centre, treba nam struje za to. Ne želim da nekom ostavim da ljudi 2034. nemaju struju. Moram oda vidimo oko EU, razumem ja njihove političke stvari oko Rusije i sankcija, ali postoje stvari koje nismo rešili. To je posao mesec ili dva napornog rada, ali neko to mora da radi, a zašto ne radi? Ajde ljudi uradie bar jedan deo posla - kaže Vučić.

Kaže da će svakako postavljati pitanja ministrima i svima drugima.

- Tražim odgovore svakodnevno. Nikada nisam zaslužan, kada rukometaši pobede bravo momci, ako izgube takav nam je sistem i država. Tako je i sa vaterpolistima i košarkašima. Nemam problem da stanem iza svakog čoveka, ako je pretnja hapšenjem, ako je radi osvoj posao kako treba. Ja ću da odgovoaram, nemam problem sa tim. Kada sve to radim, onda hoću da vas zamolim da mi odgovorite na pitanje, jer vma to postavljam godinu dana. I obilazite kao kiša oko Kragujevca, nemojte više da me farbate, oko svih strateških stvari - kaže Vučić.

Ističe da nema problem što imaju po tri godinja odmora, ali pitanje je hoće li da se bore ili ne.

Kaže da kada ide u inostranstvo da je deset puta manji stres, nego kad idu ostali funkcioneri.

- Baš me briga ko će da me sačeka na aerodromu. A ostali, zakasnili im neko, najveći im je udar na sujetu. Neće to ljudi, ljudi hoće posvećenost. Oni koji su vodili zemlju pre, bili bi 100 puta gori, nemojte da vas podsećam šta bi bilo u zemlji, gledalo bi se samo kako da se preživi jedan dan. Hoću da se ljudi posvete, ovo je godina odluke za Srbiju - kaže Vučić.

Kaže da je Srbija zaostajala za platom sa BiH, a da danas imamo do 170 evra veću prosečnu platu.

- To su ogromne promene. To ne može lako da se vrati, posebno što nam je toliko mala stopa javnog duga, 40,9 posto, da vidite koliko smo malo zaduženi. Francuskoj je 124, italijanski 134 posto, grčki preko 200. Moramo da pokažemo posvećenost - kaže on.

Govoreći o situaciji u svetu, kaže da je u Davos bio pozvan i da je 12 puta bio kao jedan od najuvaženijih članova Davos grupacije.

- Jedan je deo poštovanja prema Srbiji, a i prema meni lično. Jedan sam od malog broja predsednika koji ne želi da troši novac i uzima skupe apartmane u Davosu, to ide na 15.000 evra noć, ja idem u neko malo selo. Ceo dan provedem uđem u 8 ujutru, i ne napuštam do kasno uveče. Prisustvujem gotovo svemu, pozvan sam na sve govore. Idem da čujem i da slušam, ne zbog sebe. Hoću ljudima da prenesem, ja ovo nikada nisam video. Nagledao sam se mnogo zvezda, moji klipovi iz Davosa su u prva 4 širom sveta, jer slobodarski narodi to vole da gledaju. Sada je bilo 360 praznih mesta, ima kompjuter sve piše. Nikada nisam video ovo sa Trampom, to su redovi bili tak vi kakve nisam doživeo u Davosu. Ljudi su stajali samo njega da vide, onda su zabarikadirali vrata.

- Tramp je šarmantam, ume da zasmeje publiku, ali suviše ozbiljna je publika tamo i ne reaguju ljudi uvek na štoseve. Video sam neraspoloženje ljudi, to su bili najmoćniji ljudi, svi šefovi kompanija Nvidia, teh kompanije. Nikada mi se nije dogodilo da sam toliko malo čuo, nikada praznije. Svi se plaše da se zamere Amerikancima, sukob je izbio između američkih struja. Niakda prazniaj diskusija, niakda uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da se u bilo čemu učestvuje, svi bi da se sklone.

- Prave se naivni, ne znaju kako može Grenland. I oko Kosova, nema tu nikakvih principa. Tramp je to ogolio. Pričali su nam prazne priče o humanitarnim katastrofama. Nastaviće veliki da se tuku, analizirali smo to, napravili smo dobre analize. Da se mi izvučemo i gledamo u budućnost, mi se nalazimo na evropskom putu, ali štitimo svoje interese i razmišljamo šta je za Srbiju najbolje.

- Zahvalan sam Amerikancima, ima stvari koje su oni nama učinili. Mogli su da nas maltretiraju za licencu, ali nisu. Ima još stvari koje smo mi radili sa njima, nisu nas stavili na crnu listu za vize, zahvalan sam. Pomogli su Republcii Srpskoj da se zaustavi srljanje u ambis sukoba, ukinuli im sankcije. Moramo da budemo fer i vidimo pozitivne pomake. Ljudi stvarno mislite da sam glup i da ne želim dobro našoj zemlji? Mislite da čovek koji je imao najviše susreta, više nego svi naši lideri zajedno za 81 godinu, da ne umem da procenim? Evropska moć će da pada, jasno je svakome. Nemamo drugo mesto sem Evrope gde živimo, da li ćemo dobiti nešto ako kažemo mi smo na istočnom putu? Imamo najbolje odnose sa Kinom, pa šta još možemo, sve ću da uradim što možemo. Sve to radimo, ja nemam ništa protiv da uvek na svakom mestu kažem mišljenje. Grenelovu rečenicu sam doživeo kao neku vrstu komplimenta, ali nalazim ose an evropskom putu, to je politika sa kojom sam izašao na izbore. Možda ćemo i mi to da promenimo, u šta ne verujem ,ali za to moramo izađi na izbore sa tim programom. Moramo da se pritajimo u političkom smislu, sačekamo bolji trenutak, a u ekonomskom da zemlja napreduje.

Upitan za saradnju u krugu Mađarska-Slovačka-Češka, Vučić kaže da je razgovarao i imao dobre razgovore sa Karelom Narvockim i da će uskoro posetiti Beograd.

- Slobodnog je stava, imali smo dobre razgovore i verujem da ćemo moći da ga ugostimo u Srbiji. Imate defakto savez Meloni-Merc, ranije Mkron-Šolc, sada se sve više postavlja Merc Meloni kao glavna poluga Evrope, ali to su velike sile. Znate li koliko smo novca uštedeli, jer smo radili sa Emiratima. Ne manje do sada od 300 miliona evra, samo na dve ili tri operacije, govorim o kamatnim stopama, isplatama. Samo da vidite šta je prijateljstvo, moje lično prijateljstvo sa njima je donelo ovoj zemlji. Nama su ta prijateljstva veoma važna, sa afričkim i azijskim zemljama. Moramo da radimo sa tim zemljama koje će da se sve više ujedinjuju.

- Imam problem sa emocijama, kao i u porodici, naši ljudi kažu samo da im Tramp uzme Grenland, to misli većina ljudi u Srbiji. A ja znam da to uvodi ceo svet u potpuni haos. Niko im se neće suprostaviti, a to sam saznao u razgovoru sa šefovima nekih obaveštajnih agencija u Davosu, ali će to toliko da uništi odnose.

- Imamo pobunu naših ljudi, sa pravom, puni su nam magacini, ugrožavamo svoju bezbednost, sad moramo 100 puta da proverimo da li će neko to da proda, i onda će da pitaju Vučiću gde su plate za radnike, a onda što izvoziš municiju.

- Kupili smo od Rusa gas, danas plaćamo gas 285 evra na hiljadu kubnih metara, a cena je 483. Jer imamo naftnu formulu, a što to ne kažete, ja sam taj koji znam sve. Kao kad Rusi kažu morate sa nama da potpišete, a je li, a što nam niste dali NIS. Moj posao je da štitim Srbiju, u Srbiji su svi navijači, a ja navijam za Srbiju. Moj posao je da štitim Srbiju i da znam i dobre i loše strane i jednih id rugih id a uzmem najbolje što je za Srbiju i da ne obmanjujem naš narod. Gledam da uradimo sve što je u interesu naroda našeg, niko vas ne voli, zato su takvi udari sa različitih strana. Mislite da ne znamo gde su pozicije službe sa istoke, sa zapada? Svi oni mnogo pametni, a mi glupi? Vi verujete u to?

Govoreći o poseti evroparlamentaraca kaže da oni nisu važni nikome u svojim zemljama, jedini koji je predstavljao deo naroda je Minstron i Štiro iz HDZ.

- Krivo mi je što su naši ljudi i mediji posvetili toliku pažnju, važniji je bio sastanak sa Martom Kos, nego sa svima njima zajedno. Sa svima sam se sastao u Davosu, to nije izazvalo pažnju, nego ovi evroparlamentarci. Oni jedu i ne prestaju da jedu ovi evroparlamentarci, uopšte ne slušaju šta pričaju opozicionari. Ispričaše sve najgore o Srbiji,da pričaju protiv svoje Srbije, zamislite mene da odem na sastanak i da govorim o svojim protivnicima. To su zastrašujuće stvari, to govori o njima.

Na to što su tražili sankcije za Srbiju, Vučić kaže da je svima sve jasno kada neko traži da manje para ode za puteve, pruge, vrtiće, škole i ono što je život za građane, a da se finansiraju Lazović, N1..

- Konačno da ljudi čuju šta je njihov program. A to sa sankcijama personalizovanim, to je posebna neodgovornost i drskost. Niti je to moguće, niti ide na takav način. Zamislite mene da odem u Rusiju ili Emirate ida tražim da nekom zabrane ulaz u zemlju.