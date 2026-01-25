"BIO SAM U DAVOSU 12 PUTA, TO NIKADA NISAM DOŽIVEO" Vučić o svim temama: Moj posao je da štitim Srbiju, ovo je godina odluke

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost jutarnjeg programa „Jutro“ na televiziji Prva.

O sednici Vlade

Vučić je rekao da je danas važna sednica Vlade.

- Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje. Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bi neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja moram da vodim dete ovde ili onde, jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vučić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski bit inajbolja godina.

Navodi da vidi probleme oko EKSPa i da moraju da se ubrzaju stvari.

- Vidim bezbroj problema oko energetike, nije pitanje da li sada imamo energenata, spremila se država i pokazala svoju rezistentnost, snagu, ali postoji mnogo problema - ističe Vučić.

Kaže da je neko prepisivao i da se nije bavio ozbiljno poslom.

- Kakve gluposti pričate, znači da nećemo imati nove data centre i veštačku inteligenciju. Mi ćemo otvarati nove data centre, treba nam struje za to. Ne želim da nekom ostavim da ljudi 2034. nemaju struju. Moram oda vidimo oko EU, razumem ja njihove političke stvari oko Rusije i sankcija, ali postoje stvari koje nismo rešili. To je posao mesec ili dva napornog rada, ali neko to mora da radi, a zašto ne radi? Ajde ljudi uradie bar jedan deo posla - kaže Vučić.

"Nemojte više da me farbate"

Kaže da će svakako postavljati pitanja ministrima i svima drugima.

- Tražim odgovore svakodnevno. Nikada nisam zaslužan, kada rukometaši pobede bravo momci, ako izgube takav nam je sistem i država. Tako je i sa vaterpolistima i košarkašima. Nemam problem da stanem iza svakog čoveka, ako je pretnja hapšenjem, ako je radi osvoj posao kako treba. Ja ću da odgovoaram, nemam problem sa tim. Kada sve to radim, onda hoću da vas zamolim da mi odgovorite na pitanje, jer vma to postavljam godinu dana. I obilazite kao kiša oko Kragujevca, nemojte više da me farbate, oko svih strateških stvari - kaže Vučić.

Ističe da nema problem što imaju po tri godinja odmora, ali pitanje je hoće li da se bore ili ne.

Kaže da kada ide u inostranstvo da je deset puta manji stres, nego kad idu ostali funkcioneri.

- Baš me briga ko će da me sačeka na aerodromu. A ostali, zakasnili im neko, najveći im je udar na sujetu. Neće to ljudi, ljudi hoće posvećenost. Oni koji su vodili zemlju pre, bili bi 100 puta gori, nemojte da vas podsećam šta bi bilo u zemlji, gledalo bi se samo kako da se preživi jedan dan. Hoću da se ljudi posvete, ovo je godina odluke za Srbiju - kaže Vučić.

Kaže da je Srbija zaostajala za platom sa BiH, a da danas imamo do 170 evra veću prosečnu platu.

- To su ogromne promene. To ne može lako da se vrati, posebno što nam je toliko mala stopa javnog duga, 40,9 posto, da vidite koliko smo malo zaduženi. Francuskoj je 124, italijanski 134 posto, grčki preko 200. Moramo da pokažemo posvećenost - kaže on.

O Davosu i situaciji u svetu

Govoreći o situaciji u svetu, kaže da je u Davos bio pozvan i da je 12 puta bio kao jedan od najuvaženijih članova Davos grupacije.

- Jedan je deo poštovanja prema Srbiji, a i prema meni lično. Jedan sam od malog broja predsednika koji ne želi da troši novac i uzima skupe apartmane u Davosu, to ide na 15.000 evra noć, ja idem u neko malo selo. Ceo dan provedem uđem u 8 ujutru, i ne napuštam do kasno uveče. Prisustvujem gotovo svemu, pozvan sam na sve govore. Idem da čujem i da slušam, ne zbog sebe. Hoću ljudima da prenesem, ja ovo nikada nisam video. Nagledao sam se mnogo zvezda, moji klipovi iz Davosa su u prva 4 širom sveta, jer slobodarski narodi to vole da gledaju. Sada je bilo 360 praznih mesta, ima kompjuter sve piše. Nikada nisam video ovo sa Trampom, to su redovi bili tak vi kakve nisam doživeo u Davosu. Ljudi su stajali samo njega da vide, onda su zabarikadirali vrata.

- Tramp je šarmantan, ume da zasmeje publiku, ali suviše ozbiljna je publika tamo i ne reaguju ljudi uvek na štoseve. Video sam neraspoloženje ljudi, to su bili najmoćniji ljudi, svi šefovi kompanija Nvidia, teh kompanije. Nikada mi se nije dogodilo da sam toliko malo čuo, nikada praznije. Svi se plaše da se zamere Amerikancima, sukob je izbio između američkih struja. Niakda prazniaj diskusija, niakda uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da se u bilo čemu učestvuje, svi bi da se sklone.

- Prave se naivni, ne znaju kako može Grenland. I oko Kosova, nema tu nikakvih principa. Tramp je to ogolio. Pričali su nam prazne priče o humanitarnim katastrofama. Nastaviće veliki da se tuku, analizirali smo to, napravili smo dobre analize. Da se mi izvučemo i gledamo u budućnost, mi se nalazimo na evropskom putu, ali štitimo svoje interese i razmišljamo šta je za Srbiju najbolje.

- Zahvalan sam Amerikancima, ima stvari koje su oni nama učinili. Mogli su da nas maltretiraju za licencu, ali nisu. Ima još stvari koje smo mi radili sa njima, nisu nas stavili na crnu listu za vize, zahvalan sam. Pomogli su Republcii Srpskoj da se zaustavi srljanje u ambis sukoba, ukinuli im sankcije. Moramo da budemo fer i vidimo pozitivne pomake. Ljudi stvarno mislite da sam glup i da ne želim dobro našoj zemlji? Mislite da čovek koji je imao najviše susreta, više nego svi naši lideri zajedno za 81 godinu, da ne umem da procenim? Evropska moć će da pada, jasno je svakome. Nemamo drugo mesto sem Evrope gde živimo, da li ćemo dobiti nešto ako kažemo mi smo na istočnom putu? Imamo najbolje odnose sa Kinom, pa šta još možemo, sve ću da uradim što možemo. Sve to radimo, ja nemam ništa protiv da uvek na svakom mestu kažem mišljenje. Grenelovu rečenicu sam doživeo kao neku vrstu komplimenta, ali nalazim ose an evropskom putu, to je politika sa kojom sam izašao na izbore. Možda ćemo i mi to da promenimo, u šta ne verujem ,ali za to moramo izađi na izbore sa tim programom. Moramo da se pritajimo u političkom smislu, sačekamo bolji trenutak, a u ekonomskom da zemlja napreduje.

Upitan za saradnju u krugu Mađarska-Slovačka-Češka, Vučić kaže da je razgovarao i imao dobre razgovore sa Karelom Narvockim i da će uskoro posetiti Beograd.

- Slobodnog je stava, imali smo dobre razgovore i verujem da ćemo moći da ga ugostimo u Srbiji. Imate defakto savez Meloni-Merc, ranije Mkron-Šolc, sada se sve više postavlja Merc Meloni kao glavna poluga Evrope, ali to su velike sile. Znate li koliko smo novca uštedeli, jer smo radili sa Emiratima. Ne manje do sada od 300 miliona evra, samo na dve ili tri operacije, govorim o kamatnim stopama, isplatama. Samo da vidite šta je prijateljstvo, moje lično prijateljstvo sa njima je donelo ovoj zemlji. Nama su ta prijateljstva veoma važna, sa afričkim i azijskim zemljama. Moramo da radimo sa tim zemljama koje će da se sve više ujedinjuju.

"Saznao sam, niko se Trampu neće suprodstaviti oko Grenlanda"

- Imam problem sa emocijama, kao i u porodici, naši ljudi kažu samo da im Tramp uzme Grenland, to misli većina ljudi u Srbiji. A ja znam da to uvodi ceo svet u potpuni haos. Niko im se neće suprostaviti, a to sam saznao u razgovoru sa šefovima nekih obaveštajnih agencija u Davosu, ali će to toliko da uništi odnose.

- Imamo pobunu naših ljudi, sa pravom, puni su nam magacini, ugrožavamo svoju bezbednost, sad moramo 100 puta da proverimo da li će neko to da proda, i onda će da pitaju Vučiću gde su plate za radnike, a onda što izvoziš municiju.

"U Srbiji su svi navijači, moj posao je da štitim zemlju"

- Kupili smo od Rusa gas, danas plaćamo gas 285 evra na hiljadu kubnih metara, a cena je 483. Jer imamo naftnu formulu, a što to ne kažete, ja sam taj koji znam sve. Kao kad Rusi kažu morate sa nama da potpišete, a je li, a što nam niste dali NIS. Moj posao je da štitim Srbiju, u Srbiji su svi navijači, a ja navijam za Srbiju. Moj posao je da štitim Srbiju i da znam i dobre i loše strane i jednih i drugih id a uzmem najbolje što je za Srbiju i da ne obmanjujem naš narod. Gledam da uradimo sve što je u interesu naroda našeg, niko vas ne voli, zato su takvi udari sa različitih strana. Mislite da ne znamo gde su pozicije službe sa istoka, sa zapada? Svi oni mnogo pametni, a mi glupi? Vi verujete u to?

O poseti evroparlamentaraca

Govoreći o poseti evroparlamentaraca kaže da oni nisu važni nikome u svojim zemljama, jedini koji je predstavljao deo naroda je Minstron i Štiro iz HDZ.

- Krivo mi je što su naši ljudi i mediji posvetili toliku pažnju, važniji je bio sastanak sa Martom Kos, nego sa svima njima zajedno. Sa svima sam se sastao u Davosu, to nije izazvalo pažnju, nego ovi evroparlamentarci. Oni jedu i ne prestaju da jedu ovi evroparlamentarci, uopšte ne slušaju šta pričaju opozicionari. Ispričaše sve najgore o Srbiji,da pričaju protiv svoje Srbije, zamislite mene da odem na sastanak i da govorim o svojim protivnicima. To su zastrašujuće stvari, to govori o njima.

Na to što su tražili sankcije za Srbiju, Vučić kaže da je svima sve jasno kada neko traži da manje para ode za puteve, pruge, vrtiće, škole i ono što je život za građane, a da se finansiraju Lazović, N1..

- Konačno da ljudi čuju šta je njihov program. A to sa sankcijama personalizovanim, to je posebna neodgovornost i drskost. Niti je to moguće, niti ide na takav način. Zamislite mene da odem u Rusiju ili Emirate ida tražim da nekom zabrane ulaz u zemlju.

"Jasenovac nazivaju kontroverznom temom"

- Oni Jasenovac nazivaju kontroverznom temom. Tamo nema ništa što nije istorijski dokazano i presuđeno validnim presudama. Postoji mnogo toga što je komunistički režim zataškivao. Neki od igrača koji su igrali iz NDH, neki postali legende jugoslovenskog fudbala. Imate raznih sporova, ali oko Jasenovca je sve jasno, nema igre oko toga. Istorijski podaci su nedvosmisleni, kako vas nije sramota da negde gde je 10 puta manje ljudi stradalo geocid, a ovo kontroverzna tema.

- Oni ne mogu da se izmaknu navika iz vladavine DOS-a i blokadera, gde su naviknuti da se Jasenovac ne spominje, da se ne održavaj uskupovi, da se pominju srpske žrtve. Oni su mislili da ću da im se dodvoravam kao ovi iz Crne Gore, ovaj narod ima kičmu, ima obraz. Ja da položim cvet u Jasenovcu, to je užasna provokacija. Tako što bih stavio venac ili cvet? Pa što ne ukinete to mesto, posle 20 dana su pozivali da dođu neke, samo je zabranjeno Vučiću. Jer sam ja sve što oni ne žele da budem.

Govoreći o Toninu Piculi, koji je rekao da mu iskustvo u Oluji pomaže da sagleda sve oko Srbije, Vučić kaže i da naše iskustvo sa takvima pomaže da sagledamo i put ka EU i sve druge puteve.

O Generalštabu

- Što da me uhapse, nisam shvatio, oko Generalštaba? Vreme odgovornosti dolazi, sve više vidite da se bune što je stiglo to vreme. Nije reč o čistki, nego o ozbiljnom poslu države. E da vam objasnim narode oko Generalštaba. Ja sam zaslužio da budem uhapšen i prihvatam to sa oduševljenjem. Čuo sam na nekim medijima da sam ja vršio pritisak na neke. Nadam se da imam osnimljen razgovor, ja ne verujem da sam bio tako blag, ja sam bio gori od toga.

- Stvarno mislim da su zgubidani i neradnici evo da olakšam svima, shvatio sam o kakvim je lopužama reč. Svojoj ćerki je dala poslove, ima firmu koja radi sa Zavodom, 26 predmeta dala ćerki da radi. Porodično skupljaju pare, a Vučić u zatvor što je hteo da uradi nešto az svoju zemlju? Otkud vama kuća na moru u Španiji, ja je nemam. Kak oste zaradili. Ja sam sve to rekao, rekao sam i gore od toga. Nisam rekao da podnesu ostavku, nego da ću da dam sve od sebe da budu smenjeni zbog nerada i zgubidanljenja. Ja sam kriv, mene gonite. Maštam da budem žrtva progonitelja, jedva čekam da krenem da me hapse. Bila bi investicija između 700 i 800 miliona evra. Bili bi vlasnici oko 25 posto toga. Ništa čistije ni bolje ne bi bilo, zbog toga da me hapsite? A oni dali Maršalat za 10 puta manje.

"Dobar deo policije učestvovao u pokušaju obojene revolucije"

- Mene je Zorana pozvala, nisam se čuo 5 godine sa njom. Ona kaže da je policija vršila pritisak da kažem da si ti kriv. Ja kažem nemoguće, verovatn oje tužilađtvo. Kaže ja sam bila tamo, policija vršila pritisak, ne tužilaštvo. A rekoh tako, onda sam to čuo od Gorana Vesića, za policiju. Trebalo je da se obojena revolucija završi nasiljem, bez izbora, nanjgori način. Shvatili su da bi cena bila previsoka, i da su neki odani poretku, posebno narod. Dan danas da se to dogodilo, imali bismo nemire i nerede i krvave sukobe. U tome su učestovvali značajni delovi policije, neki nisu znali, am orali su da znaju, a neki su se pravili nevešti. Vreme odgovornosti dolazi, ali ti koji su rušili državu i koji su se nametali novom rukovodstvu, moraju odgovarati.

- Rešili bismo veliki problem sa Generalštabom, tu bi bio muzej žrtava, da ne pričam o tome. Sram vas bilo lažovi, dinara nisam uzeo od toga. Nemma ja kuću u Španiji, nego vi koji me optužujete. Ja kriv što sam vam rekao da ste neradnici, pa jesam. Gore sam još rekao. Hoćete da vam kažem koliko neki ministri provode u Vladi? Sve što sam hteo da uradim je dobro za zemlju, kriv sam i za Beograd na vodi i za brzu prugu, puteve, tehnološke parkove.

O pretnjama i nasilju blokadera

Vučić kaže da su neki obaveštavali Mariniku Tepić koja ne predstavlja nikoga, slali informacije da objavi "sad ćemo da uhapsimo Vučića". Ja se plašim samo suda naroda i Boga, a ovih danas što mi dobacuju i pljuju, njih se nikada nisam plašio.

Govoreći o jezivim izjavama Ljiljane Bralović, kaže da je to budućnost blokadera.

- Ako pobede, shvatili smo da imaju program ukidanje političkih protivnika, lustracija i program jahanja. Naše je da se ponašamo ozbiljnije i da ponudimo sve suprotno od toga.

- Oni su juče držali pomen kučetu, žao mi je pasa, ali za njih je svako kuče važnije od Ane Bekute i svakog čoveka koga hoće da jašu. Kakvi smo to ljudi postali, da vidite čoveka koji uzme ledenicu i gađa ženu. Ništa mu nije skrivila, ništa mu nije uradila. Nemoguće je da su to svel oši ljudi, neko im je kao čip mržnju smestio u glavu. Ti ljudi će se pitati za 6 meseci, je li moguće da sam to radio. Ne zaboravite za laž veka, kako je ubijen dečak u Valjevu, a onda nije ubijen nego otkazali mu bubrezi. Monstruozne laži i onda sm odošli do toga da im je jedini problem jahanje. Kada ih pitate za EU, sankcije Rusiji, Kosovo, onda nije to naša dužnost. Pametan je naš narod.

"Napisao sam Orbanu vidimo se u finalu"

Kaže da se čuo sa Orbanom i posle prve vaterpolo utakmice.

- Nećete verovati poslao sam mu posle toga vidimo se u finalu. Biće mi žao ako izgubimo, ali ću da čestitam bratu i prijatelju. Verujem u naše momke, oni su sjajni. Niko ne može da ovako organizuje vaterpolo sa ovakvim terenom, brojem ljudi. Verujem i u naš rukomet po prvi put, u ovog Španca da će da podigne srpski rukomet.

- Moja poruka građanima je da čuvamo svoju zemlju, da je štitimo, da radimo i da učinimo ovu godinu najboljom u ekonomskom smislu. Teraću sve u državnoj službi da makar malo više rade nego prošle godine.