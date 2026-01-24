Politika

"OVO SVI U SRBIJI TREBA DA VIDE!" Prebelič podržava teroristički akt, saoseća se sa teroristima kojima preti kazna od 5 godina zatvora?!

EVROPOSLANIK Vladimir Prebilič, koji se nalazi u devetočlanoj delegaciji Evropskog parlamenta koja boravi u Srbiji, danas je stigao u Novi Sad, gde se sastao sa aktivistima grupe Stav i Pokreta slobodnih građana, koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.

ОВО СВИ У СРБИЈИ ТРЕБА ДА ВИДЕ! Пребелич подржава терористички акт, саосећа се са терористима којима прети казна од 5 година затвора?!

Foto: Printksrin X

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da apsolutno svi u Srbiji ovo treba da vide.

- Prebilič u neverici sluša kako ljudima koji su planirali nasilje na protestu kako bi se sproveo državni udar, čist teroristički akt, i koji su otvoreno pričali o ubistvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, preti kazna zatvora do 5 godina. Vrti glavom, saoseća... Ovo ne može da se izmisli... Apsolutno svi u Srbiji treba da vide! - istakla je Brnabić.

