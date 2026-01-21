OGLASILA SE MARTA KOS POSLE SUSRETA SA VUČIĆEM: Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Davosu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a nakon susreta oglasila se i komesarka Kos.
- Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem, da bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi čvrsto ostala na svom evropskom putu i napredovala sa Planom rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnoj Evropi - poručila je Marta Kos u svojoj objavi na mreži X.
