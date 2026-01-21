OGLASILA SE MARTA KOS POSLE SUSRETA SA VUČIĆEM: Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Davosu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a nakon susreta oglasila se i komesarka Kos.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem, da bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi čvrsto ostala na svom evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnoj Evropi - poručila je Marta Kos u svojoj objavi na mreži X.



I met @avucic to discuss the reforms Serbia needs to stay firmly on its European path and move the Growth Plan forward.



We agreed to step up our joint work on energy security, cutting dependencies and working together towards an independent Europe. — Marta Kos (@MartaKosEU) January 21, 2026