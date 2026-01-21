Politika

OGLASILA SE MARTA KOS POSLE SUSRETA SA VUČIĆEM: Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad

В. Н.

21. 01. 2026. u 13:48

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Davosu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a nakon susreta oglasila se i komesarka Kos.

ОГЛАСИЛА СЕ МАРТА КОС ПОСЛЕ СУСРЕТА СА ВУЧИЋЕМ: Договорили смо се да интензивирамо наш заједнички рад

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem, da bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi čvrsto ostala na svom evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnoj Evropi - poručila je Marta Kos u svojoj objavi na mreži X.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU