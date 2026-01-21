ŠOLAKOV DANAS NE MOŽE DA SAKRIJE ISTINU: Blokaderi, plenumaši i opozicija se poklali oko fotelja! (FOTO)

U tekstu koji je danas objavljen u tom listu danas na rubrici politika stoji da "odluka još nije doneta, ali je izazvala nove podele".

U tekstu su pisali o, kako su naveli, burnim reakcijama dela opozicionih stranala na izjavu studenata o dužini mandata vlade posle, kako priželjkuju, "mogućeg rušenja Vučića".