Politika

ŠOLAKOV DANAS NE MOŽE DA SAKRIJE ISTINU: Blokaderi, plenumaši i opozicija se poklali oko fotelja! (FOTO)

В.Н.

21. 01. 2026. u 10:32

DNEVNI list "Danas" ne može da sakrije istinu, blokaderi i opozicija su se poklali oko fotelje.

ШОЛАКОВ ДАНАС НЕ МОЖЕ ДА САКРИЈЕ ИСТИНУ: Блокадери, пленумаши и опозиција се поклали око фотеља! (ФОТО)

Foto Novosti

U tekstu koji je danas objavljen u tom listu danas na rubrici politika stoji da "odluka još nije doneta, ali je izazvala nove podele". 

U tekstu su pisali o, kako su naveli, burnim reakcijama dela opozicionih stranala na izjavu studenata o dužini mandata vlade posle, kako priželjkuju, "mogućeg rušenja Vučića".

Foto: Printskrin

BONUS VIDEO - Ovako to radi blokaderska N1 kada se dogodi tragedija u nekoj drugoj zemlji

