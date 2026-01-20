MUP IZDAO SAOPŠTENJE: Pukovnik policije Ivan Ristić novi komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštava da je danas, rešenjem direktora policije, za komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, postavljen pukovnik policije Ivan Ristić.
Pukovnik policije Ivan Ristić rođen je 26. marta 1976. godine u Beogradu. Završio je master studije na Univerzitetu u Beogradu iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala.
Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u tadašnjem resoru državne bezbednosti. Od 2003. godine radio je u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici u okviru specijalističkog tima, a od 2004. godine obavljao je poslove neposredne fizičke zaštite i obezbeđenja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i objekata Ambasade SAD.
Godine 2012. postavljen je za šefa grupe u takozvanom „D timu“.
U periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za obezbeđenje predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, u tadašnjoj Upravi za obezbeđenje.
Od 2014. do 2015. godine obavljao je funkciju šefa kabineta i savetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, dok je od 2015. do 2021. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora policije, zaduženog za poslove granične policije, saobraćajne policije, upravnih poslova, kao i za unapređenje i modernizaciju policije.
Od kraja 2020. do sredine 2021. godine obavljao je i dužnost načelnika Policijske uprave u Pirotu.
Od 2021. do 2026. godine obavljao je poslove koordinatora u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, gde je bio zadužen za obuku i opremanje.
Tokom profesionalne karijere završio je brojne stručne obuke u zemlji i inostranstvu, uključujući obuke sa francuskom specijalnom jedinicom GIGN, službama Diplomatic Security Service i Secret Service, Službom maršala Sjedinjenih Američkih Država, austrijskom jedinicom „Kobre“, kao i kineskim SWAT jedinicama.
Zbog postignutih rezultata u radu više puta je nagrađivan i vanredno unapređen.
Oženjen je i otac četvoro dece.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DAVOS 2026: Vučić se obratio nakon učešća na panelu - Sutra najzanimljiviji dan na Forumu (FOTO/VIDEO)
20. 01. 2026. u 11:23 >> 17:59
"RAFINERIJA MORA DA RADI" Vučić o razrešenju situacije sa NIS-om
20. 01. 2026. u 17:40
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)