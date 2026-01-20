MUP IZDAO SAOPŠTENJE: Pukovnik policije Ivan Ristić novi komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštava da je danas, rešenjem direktora policije, za komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, postavljen pukovnik policije Ivan Ristić.

Pukovnik policije Ivan Ristić rođen je 26. marta 1976. godine u Beogradu. Završio je master studije na Univerzitetu u Beogradu iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala.

Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u tadašnjem resoru državne bezbednosti. Od 2003. godine radio je u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici u okviru specijalističkog tima, a od 2004. godine obavljao je poslove neposredne fizičke zaštite i obezbeđenja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i objekata Ambasade SAD.

Godine 2012. postavljen je za šefa grupe u takozvanom „D timu“.

U periodu od 2013. do 2014. godine obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za obezbeđenje predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, u tadašnjoj Upravi za obezbeđenje.

Od 2014. do 2015. godine obavljao je funkciju šefa kabineta i savetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, dok je od 2015. do 2021. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora policije, zaduženog za poslove granične policije, saobraćajne policije, upravnih poslova, kao i za unapređenje i modernizaciju policije.

Od kraja 2020. do sredine 2021. godine obavljao je i dužnost načelnika Policijske uprave u Pirotu.

Od 2021. do 2026. godine obavljao je poslove koordinatora u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, gde je bio zadužen za obuku i opremanje.

Tokom profesionalne karijere završio je brojne stručne obuke u zemlji i inostranstvu, uključujući obuke sa francuskom specijalnom jedinicom GIGN, službama Diplomatic Security Service i Secret Service, Službom maršala Sjedinjenih Američkih Država, austrijskom jedinicom „Kobre“, kao i kineskim SWAT jedinicama.

Zbog postignutih rezultata u radu više puta je nagrađivan i vanredno unapređen.

Oženjen je i otac četvoro dece.

