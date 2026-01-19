PETAR PETKOVIĆ, DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM, SASTAO SE SA LUKOM GORIJEM, AMBASADOROM ITALIJE: "Srdačan i prijateljski razgovor"
PETAR Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, povodom sastanka sa Lukom Gorijem, ambasadorom Republike Italije u Srbiji.
Objavu direktora Petkovića prenosimo u celosti:
Srdačan i prijateljski razgovor sa njegovom ekselencijom, ambasadorom Republike Italije u Srbiji, gospodinom Lukom Gorijem
Zahvalio sam njegovoj ekselenciji na razumevanju Italije za poziciju Srbije po brojnim pitanjim, čemu su u mnogome doprineli i izvanredni odnosi koje predsednik Aleksandar Vučić @buducnostsrbijeav @avucic ima sa premijerkom Italije, gospođom Đorđom Meloni.
BONUS VIDEO:
BOGOJAVLjENjE NA DRINI KOD LjUBOVIJE: Aleksandar Jovanović doplivao do Časnog krsta
