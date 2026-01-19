Politika

PETAR PETKOVIĆ, DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM, SASTAO SE SA LUKOM GORIJEM, AMBASADOROM ITALIJE: "Srdačan i prijateljski razgovor"

P. Đurđević

19. 01. 2026. u 16:11

PETAR Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, povodom sastanka sa Lukom Gorijem, ambasadorom Republike Italije u Srbiji.

Foto: Kancelarija za KiM

Objavu direktora Petkovića prenosimo u celosti:

Srdačan i prijateljski razgovor sa njegovom ekselencijom, ambasadorom Republike Italije u Srbiji, gospodinom Lukom Gorijem 

Razmenili smo mišljenja o suštinski važnim temama od obostranog interesa, s posebnim akcentom na političko-bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji i tok dijaloga Beograda i Prištine.

Zahvalio sam njegovoj ekselenciji na razumevanju Italije za poziciju Srbije po brojnim pitanjim, čemu su u mnogome doprineli i izvanredni odnosi koje predsednik Aleksandar Vučić @buducnostsrbijeav @avucic ima sa premijerkom Italije, gospođom Đorđom Meloni.

