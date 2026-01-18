SKANDALOZNI "PERFORMANS" BLOKADERA U ČAČKU: Gađaju jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Vučić (VIDEO)
BLOKADER Ismet Solova iz Čačka, obratio se okupljenima i zvanično odjavio protestni skup, prisutno je oko 150 blokadera.
Za kraj protesta, okupljeni izvode najavljeni "performans" - gađaju jajima kartonski transparent, na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.
