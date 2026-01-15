OVAKO IZGLEDA VUČIĆEVA SRBIJA KOJA SPASAVA SVOJU DECU: Blokaderi, šta kažete na ovo? (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa svojim kolegama iz vrha vlasti učinio za lečenje naših najmlađih stanovnika više nego što su blokaderi pre 2012. godine mogli samo da sanjaju da je moguće.

Foto: Tanjug

Naime, po grafikonima koje vam donosimo, jasno je kao dan koliko se za lečenje mališana u Srbiji, ali i u inostranstvu izdvajalo tokom prethodne blokaderske vlasti, a koliko od trenutka kada su Srpska napredna stranka (SNS) i Vučić prvi put pobedili na izborima.

Na prvom grafikonu vidi se koliko je država u milionima dinara izdvajala za lečenje retkih bolesti, i to kako kod dece, tako i kod odraslih, do 2012. godine, a koliko se taj iznos promenio u 2026.

Dok je pre 13 godina ta brojka bila 130 miliona, u 2026. je dostigla neverovatnih 10 milijardi i 200 miliona dinara. U pitanju je rast od čak 90 puta.

Kada su u pitanju retke bolesti, i kod dece i kod odraslih, pre 2012. godine lečeno je, verovali ili ne, 0 pacijenata i to danas niko od blokadera ne spominje. U 2012. je ta brojka porasla na 8, a danas iznosi 930. Osim toga, postoji tendencija njenog daljeg rasta.

Kada su u pitanju izdvajanja za inovativne lekove, statistika je, takođe, neumoljiva. Od 2007. do 2012. godine je izdvojeno 19,2 milijarde dinara, dok je u periodu od 2013. do 2025. iznos dostigao cifru od čak 218,7 milijardi dinara.

A koliko je predsednik Srbije uradio za lečenje dece u inostranstvu, najbolje pokazuje naredni grafikon. Od 2013. do 2025. godine 5.873 deteta, naspram 440 dece u periodu od 2008. do 2012. Rast veći od 13 puta.

- Od mrvica za vreme blokadera, do najskupljih terapija na svetu za vreme Vučića. To je Vučićeva Srbija – Srbija koja spasava svoju decu - konstatovao je korisnik Iksa Miloš Jovanović.

Broj dece lečene u inostranstvu:

Za vreme blokadera: 440

Za vreme @avucic: 5.873



Preko 13 puta više spasene dece!

To nije slučajnost – to je briga o najmlađima.



Retke bolesti:

Za vreme blokadera: 130 miliona dinara

Za vreme #Vucic: 10,2 MILIJARDE dinara 90 puta više!



Od 2013.… pic.twitter.com/KDJH0YbY1G — Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) January 14, 2026

Poslednji grafikon detaljno prikazuje kako se kroz godine menjao broj dece koja su na lečenju od retkih bolesti. Dok pre 2012. godine država nije bila uključena u lečenje nijednog deteta, taj broj je u 2025. godini dostigao 296.