VUČIĆ DANAS NA SASTANKU SA FON BEKERETOM: Predsednik će sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji razgovarati o važnim i aktulelnim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.
(Tanjug)
