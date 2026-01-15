VUČIĆ DANAS NA SASTANKU SA FON BEKERETOM: Predsednik će sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji razgovarati o važnim i aktulelnim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.



(Tanjug)