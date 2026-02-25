DVA POLICAJCA POVREĐENA U "GRUDVANJU" Mamdani: Grudvanje nije krivično delo

GRADONAČELNIK grada Njujorka Zohran Mamdani ocenio je danas da snimci na kojima građani gađaju grudvama pripadnike njujorške policije ne predstavljaju krivično delo, već "grudvanje", dok su policijski sindikati i demokratska guvernerka američke savezne države Njujork Kejtu Hokul osudili incident i zatražili istragu.

Foto Tanjug/AP/Heather Khalifa

Istovremeno, policija je objavila fotografije dve osobe za kojima traga, odnosno koje želi da ispita nakon što su policajci pogođeni grudvama zbog čega su zadobili povrede, navodi ABC7NY.

Mamdani je, odgovarajući na pitanje novinara da li se slaže sa ocenom komesarke njujorške policije Džesike Tiš da je reč o "krivičnom" delu, rekao da je na snimcima video "decu koja se grudvaju" sa policajcima.

-Video sam snimke dece koja bacaju grudve na pripadnike njujorške policije u Vašington skver parku. Pre svega, želim da kažem da su policajci bili na prvoj liniji pomoći našem gradu tokom ove mećave, rekao je Mamdani.

Foto Tanjug/APRichard Drew

On je naveo da su pripadnici policije "čuvali bezbednost Njujorčana i pomagali u funkcionisanju grada u teškim vremenskim uslovima", dodajući da svi zaposleni u gradskoj upravi zaslužuju poštovanje.

-Jedina osoba u gradskoj službi koja zaslužuje da bude pogođena grudvom sam ja, rekao je Mamdani u šaljivom tonu.

U međuvremenu, policijski sindikati oštro su reagovali na snimke koji su postali viralni, navodeći da bi odgovorni trebalo da se suoče sa optužbama za napad na službeno lice.

Guvernerka Njujorka Keti Hokul saopštila je da "nikada nije prihvatljivo bacati bilo šta na policijskog službenika", ističući da pripadnici policije svakodnevno rizikuju živote kako bi zaštitili građane.

Komesarka policije Džesika Tiš incident je nazvala "sramotnim" navodeći da su detektivi pokrenuli istragu povodom snimaka na kojima se vidi kako pojedinci gađaju policajce u Vašington skver parku.

Predsednik Policijske dobrotvorne asocijacije Patrik Hendri oštro je kritikovao postupke građana navodeći da nije reč o igri.

-Ovo nije bila samo “borba grudvama”. Ovo je bio napad, odrasli su bacali komade leda i kamenje, zbog čega su dva policajca završila u bolnici sa povredama glave i lica, rekao je Hendri.

Dvojica policajaca Njujorške policije završila su u Urgentnom centru sa povredama glave i lica, a niko nije uhapšen.

(Tanjug)

