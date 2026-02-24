Tenis

PRINOVA U PORODICI ĐOKOVIĆ! Stigle prelepe vesti iz Marbelje

Новости онлине

24. 02. 2026. u 06:20

PORODICA Đoković postaje bogatija za još jednog člana.

ПРИНОВА У ПОРОДИЦИ ЂОКОВИЋ! Стигле прелепе вести из Марбеље

Foto: M. Vukadinović

Naime, Marko Đoković (34) uskoro bi trebalo da postane otac. Njegova verenica Letisija Tesari na Instagramu je imala objavu na kojoj je napisala reč "Mi" uz fotografiju na kojoj se nalaze ona, Marko, njihova dva psa i mačka koju drži u rukama. Na njoj se vidi i njen stomak koji je u prvom planu.

Poruka "Mi" napisana je baš kod njenog stomaka što je jasna aluzija na dete koje stiže. Prelepe vesti u porodici Đoković i nešto čemu će se obradovati svi. 

Inače Marko ne voli previše da se pojavljuje u javnosti. Zato se ne zna previše ni o njegovoj verenici Letisiji Tesari. Ono što se zna jeste da je ona brazilska dizajnerka i da je već godinama u vezi sa Markom.

Njih dvoje već neko vreme žive u Marbelji i velika je verovatnoća da će se tamo i roditi njihovo dete.

