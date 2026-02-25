DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"

MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.

FOTO: Tanjug/AP

"Kraljevići" ulaze u meč posle poraza od Osasune u Primeri, što je upalilo alarm kod navijača.

Ipak, evropske noći na "Bernabeuu" često imaju posebnu težinu, a tim koji sa klupe predvodi Alvaro Arbeloa zna kako da kontroliše rezultat kada ima prednost iz prvog susreta.

Statistika je na strani domaćina, Real je prošao dalje u 22 od poslednja 23 evropska dvomeča kada je slavio na prvom susretu.

Benfika, koju vodi Žoze Morinjo, nema luksuz da čeka. Portugalski gigant mora da napada, a oslonac će biti raspoloženi Vangelis Pavlidis, koji igra sezonu karijere.

Ipak, istorija gostovanja u Španiji nije ohrabrujuća – samo dve pobede u 14 mečeva na tlu La Lige govore koliko je težak zadatak pred "orlovima".

Kao što smo napomenuli, u centru pažnje pred ovaj meč je i istraga UEFE jer je Vinisijus optužio Prestijanija za rasizam.

Benfika je stala u odbranu svog igrača koji negira da se to dogodilo, ali i pored toga argentinski fudbaler je suspendovan od strane UEFE uoči dalje istrage i neće moći da nastupi na "Bernabeu", što je verovatno bio vid mere predostrožnosti vodećeg tela evropskog klupskog fudbala.

Što se tiče izostanaka, pored Prestijanija gosti su bez Soareša, Velosa, Sudakova i Feliksa, dok će kod domaćina meč propustiti Belingem, Rodrigo, Hujsen, Militao, Sebaljos i potencijalno Mbape koji je juče zaradio povredu noge i pod velikim je znakom pitanja.

Prednost dajemo Madriđanima koji su daleko kvalitetnija ekipa, igraju pred svojim navijačima, Benfika mora da napadne i ostvavi im prostora i verujemo da će to znati da iskoriste.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć