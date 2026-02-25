JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji predlog za tiket "sigurica" prošao je bez većih problema, iako je Kambur morao da preokrene prednost gostiju iz Ajndhovena.
Taj predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
19.00 Vintertur - Tun 2 (1.38)
20.00 Atletiko G. - Primavera 1 (1.21)
20.45 Norič - Šefild venzdej 1 (1.20)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUVE SANjA ČUDO: (Ne)moguća misija u Torinu za "staru damu"
25. 02. 2026. u 06:55
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
25. 02. 2026. u 06:00
GOLEADE U OBA POLUVREMENA (GG1P&GG2.P): Kladionice se nadaju da ovo nećete pogoditi
24. 02. 2026. u 15:35
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
NBA ŠOK! Nikola Jokić opet povređen!
Najnovije vesti iz Denver nagetsa, NBA kluba za koji igra Nikola Jokić, nisu nimalo naivne a tiču se upravo srpskog asa.
24. 02. 2026. u 17:55
CELA BOSNA NA NOGAMA: Čuveni srpski fudbaler preuzima sarajevski klub?!
NIJE dugo trajao boravak bivšeg trenera Crvene zvezde, Slaviše Stojanovića na klupi sarajevskog Željezničara. Ipak, ovaj klub bi vrlo brzo mogao da pronađe njegovu zamenu.
24. 02. 2026. u 16:49
Komentari (0)