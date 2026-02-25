JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Profimedia

Jučerašnji predlog za tiket "sigurica" prošao je bez većih problema, iako je Kambur morao da preokrene prednost gostiju iz Ajndhovena.

Taj predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda 19.00 Vintertur - Tun 2 (1.38)

20.00 Atletiko G. - Primavera 1 (1.21)

20.45 Norič - Šefild venzdej 1 (1.20)

Ukupna kvota: 2.00

