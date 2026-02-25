Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

25. 02. 2026. u 06:37

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Jučerašnji predlog za tiket "sigurica" prošao je bez većih problema, iako je Kambur morao da preokrene prednost gostiju iz Ajndhovena.

Taj predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

19.00 Vintertur - Tun 2 (1.38)
20.00 Atletiko G. - Primavera 1 (1.21)
20.45 Norič - Šefild venzdej 1 (1.20)


Ukupna kvota: 2.00

