MILOŠEVIĆA SU HAPSILI NA VIDOVDAN Vučić: Poniženje je moralo da bude maksimalno

K. Despotović

04. 01. 2026. u 11:46

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost osvrnuo na nekoliko tema od kojih je i jedna i hapšenje Miloševića.

FOTO: Arhiva novosti

- Da bi opravdali zločine protiv Srbije, kompletan Zapad, morali su da uhapse Miloševića da bi opravdali svoje zločine protiv Srbije. I Milošević i večina drugih su sudili njihovoj lošoj politici, a kao što su ponovili ovo sa Venecuelom, tako je Milošević morao da ode baš na Vidovdan, poniženje je moralo da bude maksimalno. Šta god neko mislio o Miloševiću, tu ljagu i sramotu sa obraza nikad nećemo moći da operemo. Jedna od najvećih sramota koju smo sebi pričinili i gde smo se obrukali kao narod i država. Oni su tada tražili neku formu, izmišljali su neke tribunale. Moguće je bilo da Orić i Gotovina kada dobiju prvostepenu presudu osuđujuću, već da bude preinačena u oslobađajuću presudu, 3:2 uvek. Danas se više niko u svetu ne trudi da bilo šta upakuje - rekao je Vučić. 

