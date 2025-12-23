"GRAĐANI MOGU MIRNO DA SPAVAJU" Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca do 31. marta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o energetskoj situaciji, da građani mogu mirno da spavaju i da smo dobili produženje još tri meseca.

- Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta, tako ljudi mogu mirno da spavaju. Srbija će imati i električne energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu - kazao je Vučić.

O vesti da će "Mol" kupiti NIS kaže da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju i sa Molom.

- Nemamo ništa protiv, samo da završimo do 15. januara. Da nemamo nikakav problem, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno koliko potrošimo. Ponosan sam na Srbiju i građane, ovo je 75. dan da nismo dobili kap nafte, a niko ne nosi kantice. Eto koliko smo se odgovorno ponašali.