"GRAĐANI MOGU MIRNO DA SPAVAJU" Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca do 31. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o energetskoj situaciji, da građani mogu mirno da spavaju i da smo dobili produženje još tri meseca.
- Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još tri meseca, do 31. marta, tako ljudi mogu mirno da spavaju. Srbija će imati i električne energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu - kazao je Vučić.
O vesti da će "Mol" kupiti NIS kaže da ima informacije da predstavnici Gasproma razgovaraju i sa Molom.
- Nemamo ništa protiv, samo da završimo do 15. januara. Da nemamo nikakav problem, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno koliko potrošimo. Ponosan sam na Srbiju i građane, ovo je 75. dan da nismo dobili kap nafte, a niko ne nosi kantice. Eto koliko smo se odgovorno ponašali.
Preporučujemo
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)