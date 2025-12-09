BROJEM SVEDOKA TUŽILAC NASTOJI DA NADOMESTI TO ŠTO NEMA DOKAZ: Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini nastavljeno suđenje Dušku Arsiću

ISPITIVANjEM dvojice svedoka tužilaštva pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini danas je nastavljeno suđenje Dušku Arsiću iz Matičana kod Prištine optuženom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom ratnog sukoba na KiM 1999 godine. Kako je posle jučerašnjeg ročišta izjavio advokat Neboša Vlajić, tužilac kvanitetom odnosno brojem svedoka nastoji da nadomesti činjenicu da nema svedoka koji mogu da potvrde krivicu njegovog branjenika.

foto d.z.

- Videli smo da se jedan od navodnih svedoka profesionalno bavi kupovinom srpske zemlje, po njegovim rečima otkupio je više od 300 parcela i jasno je da je, što smo isticali u prethodnom suđenju, to jedan od razloga, ako ne i glavni razlog zašto se protiv Duška Arsića vodi ovakav postupak, jer je on odbio da proda one parcele koje je neko želeo da kupi- ukazao je advokat Vlajić suštinu navodne Arsićeve krivice i dodao da je ostalo da se ispita još nekoliko svedoka i da u februaru očekuje pravičnu i to oslobađajuću presudu.

-Ostalo je još nekoliko svedoka da se ispita i ja računam da bi u februaru ovo suđenje moglo da se završi. Ja očekujem pravičnu presudu, a pravična presuda u ovakvom slučaju, gde zaista nema ni jednog dokaza, može da bude samo oslobađajuća- rekao je Novostima advokat Vlajić napominjući da su naredna ročišta zakazana za 27. januar, 5. i 6. februar naredne godine.

UHAPŠEN KADA JE PRIJAVIO UZURPACIJU IMOVINE

Inače, Duško Arsić je uhapšen u decembru 2021. godine na administrativnom prelazu Jarinje, kada je došao da reši probleme oko uzurpirane imovine u selu Matičane kod Prištine i kada ga je Albanac koji mu je uzurpirao imovinu prijavio da je počinio navodni ratni zločin,Apelacioni sud u Prištini u januaru je ukinuo prvostepenu presudu i vratio je na ponovno suđenje predmet Arsića, koji je u februaru prošle godine osuđen na 13 godina zatvora jer je, navodno, od januara do juna 1999. godine učestvovao u prinudnom proterivanju građana Prištine i pljačkanju i paljenju kuća Albanaca.