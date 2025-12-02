Politika

"KO NE SKAČE TAJ JE ĆACI" Da se podsetimo kako je sve počelo u Ukrajini, a kako se završilo (VIDEO)

Новости онлине

02. 12. 2025. u 20:52

UKRAJINSKI studenti vikali su 2014. godine "Ko ne skače taj je Rus", a završilo se krvavim ratom i desetinama hiljada grobnica.

КО НЕ СКАЧЕ ТАЈ ЈЕ ЋАЦИ Да се подсетимо како је све почело у Украјини, а како се завршило (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Sada studenti blokaderi u Srbiji imaju gotovo identično parolu.

Da se podsetimo kako je sa "Ko ne skače, taj je ćaci" počelo u Ukrajini i kako se završilo...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)