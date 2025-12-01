FON SE OGRADIO OD KOVEČEVIĆA, TANASIJA, KOMISIJE... "Višemesečno manipulišu" (FOTO)

FAKULTET organizacionih nauka se ogradio od Srđana Kovačevića, Tanasija Marinkovića, određenih članova Anketne komisije i drugih, ističući da višemesečno manipulišu.

- Deco naša, ne dozvolite nikom da utiče na vas ili da vam se nakači!

Mi poslušamo i ogradimo se od onih koji kroz višemesečne pokušaje manipulacije čine suprotno svim vrednostima studentskog pokreta.

Deco naša, što se ograđujete???

Pametniji ne popušta, pametniji se organizuje -napisali su na društvenoj mreži Iks.

