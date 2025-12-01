BRNABIĆ PORUČILA: Batinaše su blokaderi dovodili iz raznih krajeva Srbije

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić poručila je da CRTA nije našal ni prijavila nikakve nepravilnosti.

Neverovatno je da CRTA reč nije rekla o tome da su u maksimalno kratkom roku dobilii na uvid biračke spiskove u Mionici, Negotinu i Sečnju, da nikakve nepravilnosti nisu našli i prijavili. Na biračkim mestima, u zapisnicima, nisu našli nepravilnosti. I onda, ponovo, moraju da nađu neki alibi za poraz blokadera na izborima. A to su, naravno, "batinaši". Batinaše su blokaderi dovodili iz raznih krajeva Srbije, batinaši su ulazili i u dvorište porodične kuće Bobana Jankovića, da pokažu šta sve mogu i jasno zaprete svim stanovnicima Mionice, batinaši su ponovo blokirali puteve da bi sprečili da glasaju ljudi koji "liče na Ćacije". Kako CRTA ništa od toga nije videla? Kako nisu videli defile poslanika i političara iz Beograda, koji su špartali po ove tri opštine sa jasnom namerom da uznemiravaju ljude? Šta su inače radili tamo? Dosta lažnih optužbi i alibija. I ako želite da pokažete da ste nepristrasni i objektivni, onda pričajte o bajkerima, lažnim veteranima, poslanicima i odbornicima iz Beograda koji nikakve veze sa Sečnjem, Mionicom i Negotinom nemaju, do želje da zastrašuju narod. Kad smo već kod "borbe golorukih ljudi" druga i treća foto pokazuju kako su goloruki bili i šta je sve policija od ujutru oduzimala od njih (valjda je to njihov materijal za kampanju na dan izbora).

