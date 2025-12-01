U TRCI 23 POLITIČKA SUBJEKTA: Istekao rok za prijavu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM

ZA učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Meothiji prijavila su se 23 politička subjekta a rok za prijavu istakao je sinoć u ponoć. Kako je saopšteno iz CIK-a u Prištini učešće za ove izbore prijavilo je sedamnaest političkih partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat a prijavljene stranke do sedmog decembra moraju da dostave svoje liste sa imenima kandidata za poslanike.

Srbi su se za učešće na izborima prijavili sa tri stranke, među kojima su Srpska lista, partija “Za slobodu, pravdu i opstanak” kao i Kosovski savez. Pokret “Samoopredeljenje” tzv premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija će se takmičiti na izborima 28. decembra u koaliciji sa strankom “Smelo” (GUXO), “Alternativom” i Albanskom demokratsko-hrišćanskom partijom, dok će kako je saopšteno iz Centralne izborne komisije,druge parlamentarne stranke Albanaca, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa na izbore izaći samostalno.

Među prijavljenima su i partije Bošnjaka, Goranaca, Turaka, Roma, Aškalija i Egipćana.Inače, Vanredni parlamentarni izbori 28. decembra su drugi po redu ove godine. Raspisani su pošto vodeće stranke Albanaca nisu uspele da formiraju novu tzv vladu nakon izbora 9. februara, a za konstituisanje skupštine im je bilo potrebno više meseci.I dok predizborna kampanja za nove vanredne parlamentarne izbore počinje 17. Decembra,politički analitičari sa Kosova i Metohije smatraju da je mala verovatnoća da će ovi izbori da promene dosadašnji odnos snaga među albanskim političkim strankama.