Politika

OVO JE SRBIJA KAKVU BLOKADERI ŽELE: LJuti zbog izbornog poraza psuju i vređaju, ne prihvataju da ih narod neće (VIDEO)

В. Н.

01. 12. 2025. u 10:07

LjUTI zbog izbornog poraza blokaderi su se sinoć okupili ispred RTS-a, gde su pištali, zviždali, psovali i vređali, ne prihvataju činjenicu da ih narod neće.

ОВО ЈЕ СРБИЈА КАКВУ БЛОКАДЕРИ ЖЕЛЕ: Љути због изборног пораза псују и вређају, не прихватају да их народ неће (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ovo je ta "pristojna" Srbija, koju promovišu blokaderi, koji ispred RTS-a na "demokratski" način prihvataju izborne rezultate.

Zvižde, pište, pokazuju srednji prst, uzvikuju pogrdne reči predsedniku Aleksandru Vučiću.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem

"JA PODRŠKU DODIKA NISAM TRAŽIO, ON MOJU JESTE" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem