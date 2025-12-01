OVO JE SRBIJA KAKVU BLOKADERI ŽELE: LJuti zbog izbornog poraza psuju i vređaju, ne prihvataju da ih narod neće (VIDEO)
LjUTI zbog izbornog poraza blokaderi su se sinoć okupili ispred RTS-a, gde su pištali, zviždali, psovali i vređali, ne prihvataju činjenicu da ih narod neće.
Ovo je ta "pristojna" Srbija, koju promovišu blokaderi, koji ispred RTS-a na "demokratski" način prihvataju izborne rezultate.
Zvižde, pište, pokazuju srednji prst, uzvikuju pogrdne reči predsedniku Aleksandru Vučiću.
