VUČIĆ SAOPŠTIO REZULTATE LOKALNIH IZBORA: Ubedljiva pobeda SNS, potpuna dominacija u Negotinu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS u Beogradu i rekao da su liste SNS i njihovih partnera odnele ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnji i Mionici.
Kazao je, za TV Pink, da ima rezultate sa svih biračkih mesta u Negotinu, gde je bila velika izlasnost.
Negotin
Izašlo je nešto manje od 18.000 ljudi i rezultati su sledeći:
Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto
Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%.
33:12 u mandatima
Vučić je kazao da je to neočekivano ubedljivo.
Sečanj
U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on.
Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto, rekao je Vučić.
Mionica
Saopštio je i rezultate za Mionicu:
52,6 Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić,
3,6 odsto SDP,
38,5 odsto blokaderska lista,
1,4 odsto SSP Dragana Đilasa.
Kaže da je beskrajno zahvalan građanima Srbije na ovakvoj podršci.
- Ovo je izuzetan, divan i neverovatan rezultat. Zahvalan sam svim ljudima koji su radili na terenu, u sečanjskoj opštini su na naše ljude potezali i pištolje - naveo je on.
Vučić je u telefonskom uključenju, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to da narod u Srbiji ne prati "elitnu beogradsku priču", kazao da je i prošli put govorio da bi lakše pobedili u Nišu, nego u prestonici Srbije.
- Mislite da bi lako pobedili u Beogradu, lakše bi pobedili na nekim drugim mestima. I prošli put sam rekao da bi lakše pobedili u Nišu, nego u Beogradu. Danas im ne bi bilo lako u Nišu, kako je bilo, ali im ne bi bilo lako ni u Beogradu - kazao je Vučić.
Kako je dodao, oni su favoriti i imaju podršku spolja, a vladajuća koalicija ima podršku naroda.
- Mi imamo podršku naroda i nikoga više, ja sam srećan i ponosan na našu zemlju, ljude, zahvalan na svakoj vrsti podršci - poručio je Vučić.
