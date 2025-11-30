VUČIĆ SAOPŠTIO REZULTATE LOKALNIH IZBORA: Ubedljiva pobeda SNS, potpuna dominacija u Negotinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS u Beogradu i rekao da su liste SNS i njihovih partnera odnele ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Negotinu, Sečnji i Mionici.

Foto Dragan Milovanović

Kazao je, za TV Pink, da ima rezultate sa svih biračkih mesta u Negotinu, gde je bila velika izlasnost.

Negotin

Izašlo je nešto manje od 18.000 ljudi i rezultati su sledeći:

Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto

Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%.

33:12 u mandatima

Vučić je kazao da je to neočekivano ubedljivo.

Sečanj

U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on.

Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto, rekao je Vučić.

Mionica

Saopštio je i rezultate za Mionicu:

52,6 Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić,

3,6 odsto SDP,

38,5 odsto blokaderska lista,

1,4 odsto SSP Dragana Đilasa.

Kaže da je beskrajno zahvalan građanima Srbije na ovakvoj podršci.

- Ovo je izuzetan, divan i neverovatan rezultat. Zahvalan sam svim ljudima koji su radili na terenu, u sečanjskoj opštini su na naše ljude potezali i pištolje - naveo je on.



Vučić je u telefonskom uključenju, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to da narod u Srbiji ne prati "elitnu beogradsku priču", kazao da je i prošli put govorio da bi lakše pobedili u Nišu, nego u prestonici Srbije.

- Mislite da bi lako pobedili u Beogradu, lakše bi pobedili na nekim drugim mestima. I prošli put sam rekao da bi lakše pobedili u Nišu, nego u Beogradu. Danas im ne bi bilo lako u Nišu, kako je bilo, ali im ne bi bilo lako ni u Beogradu - kazao je Vučić.

Kako je dodao, oni su favoriti i imaju podršku spolja, a vladajuća koalicija ima podršku naroda.

- Mi imamo podršku naroda i nikoga više, ja sam srećan i ponosan na našu zemlju, ljude, zahvalan na svakoj vrsti podršci - poručio je Vučić.

