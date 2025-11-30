REDITELJ BLOKADER ŽESTOKO UDARIO NA PLENUMAŠE: Ti mladi ljudi su umisili da su bezgrešni i da su popili svu pamet ovog sveta (VIDEO)

NASTAVLjA se totalni rat među blokaderima, a njihovi redovi pucaju po svi šavovima.

Reditelj blokader Stevan Filipović tako je žestoko u svom lajvu na društvenim mrežama udario na blokadere plenumaše:

- Sad ću da vam pročitam pismo koje pretpistavljam da je napisala studentkinja, a ne bot, al nemojte odmah da reagujete i nemojte da reagujete sa osuđivanje, nego ću pokušati da vam objasnim u kakvom matriksu se oni nalaze... Ja iz ovoga ne vidim da je to neko ko radi ili za pare ili botuje ili je direktno u službi Zdenka Tomanovića, i ostalih muljatora koji pokušavaju da se infiltriraju i preuzmu taj studentski pokret. Ja ovde vidim nekoga ko je godinu dana u matriksu, nekakvoj igrici i simulaciji tih imaginarnih tela, plenuma, odluka na plenumima, pravilnika, saveta delegata, glasanja, lobiranja, borbi, viskoh saveta... Posle godinu dana, mlada osoba od dvadeset i nešto godina, kojoj pritom svi govore da je bezgrešna i genijalna, mislim da može da poveruje da je ta igrica zapravo stvarnost i da van te igrice ne postoji nikakva druga stvarnost - naveo je on.

