REDITELJ BLOKADER ŽESTOKO UDARIO NA PLENUMAŠE: Ti mladi ljudi su umisili da su bezgrešni i da su popili svu pamet ovog sveta (VIDEO)
NASTAVLjA se totalni rat među blokaderima, a njihovi redovi pucaju po svi šavovima.
Reditelj blokader Stevan Filipović tako je žestoko u svom lajvu na društvenim mrežama udario na blokadere plenumaše:
- Sad ću da vam pročitam pismo koje pretpistavljam da je napisala studentkinja, a ne bot, al nemojte odmah da reagujete i nemojte da reagujete sa osuđivanje, nego ću pokušati da vam objasnim u kakvom matriksu se oni nalaze... Ja iz ovoga ne vidim da je to neko ko radi ili za pare ili botuje ili je direktno u službi Zdenka Tomanovića, i ostalih muljatora koji pokušavaju da se infiltriraju i preuzmu taj studentski pokret. Ja ovde vidim nekoga ko je godinu dana u matriksu, nekakvoj igrici i simulaciji tih imaginarnih tela, plenuma, odluka na plenumima, pravilnika, saveta delegata, glasanja, lobiranja, borbi, viskoh saveta... Posle godinu dana, mlada osoba od dvadeset i nešto godina, kojoj pritom svi govore da je bezgrešna i genijalna, mislim da može da poveruje da je ta igrica zapravo stvarnost i da van te igrice ne postoji nikakva druga stvarnost - naveo je on.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
VRI MEĐU BLOKADERIMA Marinković: To je diskriminacija i krivično delo
29. 11. 2025. u 13:17
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)