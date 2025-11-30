PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Govoriće o najvažnijim temama za građane
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas za Informer TV od 10.45 časova.
Predsednik će se u interjvuu za Informer televiziju osvrnuti na lažne, monstruozne optužbe povezane sa aferom "Sarajevo Safari", ali i na tvrdnje tajkunskh medija da u državnom budžetu nema dovoljno novca za isplatu povećanih penzija.
Jedna od ključnih tema o kojoj će govoriti jeste i rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), ali će se dotaći i svih drugih najvažnijih i najaktuelnijih pitanja.
Preporučujemo
OTVORENA BIRAČKA MESTA: Održavaju se lokalni izbori u Sečnju, Negotinu, Mionici (FOTO)
30. 11. 2025. u 07:19 >> 08:40
SRAMOTA! U Sečnju krvave šake dočekale birački odbor i prve glasače! (FOTO)
30. 11. 2025. u 08:24
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)