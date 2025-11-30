Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Govoriće o najvažnijim temama za građane

V.N.

30. 11. 2025. u 08:02 >> 08:07

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas za Informer TV od 10.45 časova.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ОБРАЋА ЈАВНОСТИ: Говориће о најважнијим темама за грађане

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik će se u interjvuu za Informer televiziju osvrnuti na lažne, monstruozne optužbe povezane sa aferom "Sarajevo Safari", ali i na tvrdnje tajkunskh  medija da u državnom budžetu nema dovoljno novca za isplatu povećanih penzija.

Jedna od ključnih tema o kojoj će govoriti jeste i rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), ali će se dotaći i svih drugih najvažnijih i najaktuelnijih pitanja.

