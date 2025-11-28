"SAMO U NEKRETNINAMA 25 MILIONA EVRA": Spisak od 16 strana - ovo je lista imovine Dragana Đilasa

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odbacila je optužbe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja za navodnu korupciju i upitala kada će Tužilaštvo da reaguje povodom tih laži, ukazujući da je upravo predsednik njene stranke Dragan Đilas simbol korupcije.

Brnabić je na konferenciji za medije upozorila Đilasa da je po sredi pokušaj puča u njegovoj stranci.

- Ko to optužuje Aleksandra Vučića i njegovu porodicu za korupciju? Oni koji su sinonim za korupciju. Ključ je da Marinika Tepić toliko ocrni Dragana Đilasa da će on čovek morati da se povuče sa funkcije - navela je Brnabić.

- Pozvala se Marinika, između ostalog, na KRIK. Da vidimo šta KRIK kaže o Đilasu - upravo je KRIK objavio da je Đilas sam prijavio da je za vreme boravka na vlasti bio bogatiji za 619 miliona evra, tokom 10 godina bavljenja politikom. Nešto što bilo ko u Srbiji ne može da sanja da u 10 života zaradi. Ali to nije sve. Evo pogledajte imovinu Đilasa sa baze podataka KRIK-a. Verovali ili ne, ima 16 strana, ni manje ni više. Gledajte listu nekretnina, nema laži, nema prevare. Skoro 25 miliona evra ima samo u nekretninama - rekla je Ana Brnabić.

Potom je ukazala na kompanije koje su u vlasništvu Dragana Đilasa.

- Takvi ljudi danas drže slovo i optužuju Vučića i njegovu porodicu. Da vidimo koje su bile sve laži o Andreju Vučiću. Imali smo na primer da je subotički restoran pokušao da otkupi za miliona evra, zatim vinarije, elitni restorani...zemljište u Vojvodini. Onda je bio vlasnik Hleb i kifle, pa je bila Jovanjica. Ali šta očekivati od osobe koja je optužila Vojsku da je dilovala drogu, koke u Moroviću, da je Kikindu oslobodila beba od dve godine?

Brnabić se osvrnula na imovinu Gojka Đilasa, brata Dragana Đilasa.

- Samo jedan pogled na APR pokazuje 35 stanova Gojka Đilasa, stan u Siminoj, Gramšijevoj, Beogradskoj, Gospodar Jovanovoj, Dimitrija Tucovića, Gospodar Jevremovoj, Svetozara Markovića, Jevrema Grujića... Suvlasnik je firme Hjudž midija.

Predsednica Skupštine postavila je ponovo pitanje da li je Tužilaštvo reagovalo makar na jednu od stotinu laži Marinike Tepić ili namerno puštaju.

- Kada će se Tužilaštvo probuditi i zašto nije reagovalo? Očekujem da će tema sledeće konferencije biti kriminal i korupcija još uvek nerođenih unučića Aleksandra Vučića - zaključila je Ana Brnabić.