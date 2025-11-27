ĐILAS I ZVANIČNO ORGANIZUJE BLOKADERE: Jelena Milošević priznala da on stoji iza "studentskih" lista (VIDEO)
JELENA Milošević, Đilasova poslanica, priznala je u Skupštini da lider SSP-a Dragan Đilas stoji iza studentskih lista na lokalnim izborima.
- Pozivam građane da u nedelju izađu na izbore, u Mionici zaokruže listu broj pet, a u Negotinu listu broj dva - kazala je Milošević.
