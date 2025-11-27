Politika

ĐILAS I ZVANIČNO ORGANIZUJE BLOKADERE: Jelena Milošević priznala da on stoji iza "studentskih" lista (VIDEO)

В. Н.

27. 11. 2025. u 11:16

JELENA Milošević, Đilasova poslanica, priznala je u Skupštini da lider SSP-a Dragan Đilas stoji iza studentskih lista na lokalnim izborima.

ЂИЛАС И ЗВАНИЧНО ОРГАНИЗУЈЕ БЛОКАДЕРЕ: Јелена Милошевић признала да он стоји иза студентских листа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Pozivam građane da u nedelju izađu na izbore, u Mionici zaokruže listu broj pet, a u Negotinu listu broj dva - kazala je Milošević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOLD PARK – ZLATNO ISKUSTVO KUPOVINE NA OTVORENOM!

GOLD PARK – ZLATNO ISKUSTVO KUPOVINE NA OTVORENOM!