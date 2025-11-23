OGLASILA SE ANA BRNABIĆ IZ ŠVEDSKE: Učestvuje na samitu Međunarodne krimske platforme
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boraviće danas i sutra u poseti Kraljevini Švedskoj.
- U Riksdagu, parlamentu Kraljevine Švedske, na prijemu kod predsednika parlamenta Andreasa Norlena - napisala je Ana Brnabić na svom Instagram profilu.
