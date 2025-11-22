RASPAD, RASPAD: Blokadera zgubidana ispred RTS nema dovoljno ni da zatvore ulicu
ISPRED RTS blokadera zgubidana večeras nema dovoljno da zatvore ulicu.
Deluje da zgubidane, koji mesecima maltretiraju sve građane Srbije, više ne podržava ni najbliža porodica.
Ispred RTS ih danas nema dovoljno da zatvore ulicu.
