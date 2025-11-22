Politika

RASPAD, RASPAD: Blokadera zgubidana ispred RTS nema dovoljno ni da zatvore ulicu

Novosti online

22. 11. 2025. u 16:36

ISPRED RTS blokadera zgubidana večeras nema dovoljno da zatvore ulicu.

РАСПАД, РАСПАД: Блокадера згубидана испред РТС нема довољно ни да затворе улицу

Foto: Printskrin

Deluje da zgubidane, koji mesecima maltretiraju sve građane Srbije, više ne podržava ni najbliža porodica.

Ispred RTS ih danas nema dovoljno da zatvore ulicu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!
Politika

0 9

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!

U POLITIČKOM i medijskom prostoru regiona formiran je specifičan model borbe protiv Aleksandra Vučića – model koji ne počiva na argumentima, politici ili idejama, već na permanentnoj i precizno izvođenoj proizvodnji laži. To nije spontana kampanja, niti prolazna epizoda političke borbe. To je dobro razrađen mehanizam koji funkcioniše u ciklusima: lansiraj, eksploatiši, iscrpi – i kad stigne demanti: odmah pusti novu konstrukciju.

22. 11. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)

TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)