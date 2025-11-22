PETKOVIĆ U HEBEJU: Jačanje partijske saradnje i novi impuls odnosima Srbije i Kine

U NASTAVKU posete Narodnoj Republici Kini, dr Petar Petković, član Predsedništva SNS i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, zajedno sa ostalim članovima delegacije, sastao se danas u Šiđadžuangu sa zamenikom sekretara Komunističke partije Kine u provinciji Hebej, gospodinom Lujini Vangom.

Petković je u ime stranačke delegacije SNS pozdravio domaćine i istakao da snažni bilateralni odnosi Srbije i Kine moraju biti praćeni i dubokom partijskom saradnjom između SNS i KPK. Upravo zato, kako je naglasio, neophodno je dodatno jačanje međusobne podrške i razmene iskustava u okviru partijskih organizacija.

Drugi deo posete delegacije biće posvećen razgovorima sa liderima još dve kineske provincije, jer je saradnja na lokalnom nivou od ključnog značaja za dodatno razumevanje načina funkcionisanja KPK i primenu najboljih praksi u radu SNS, za dobrobit naroda i jačanje srpske države.

Posebno je istaknuta već izgrađena i uspešna saradnja između provincije Hebej i gradova u Srbiji. Hebej je, kako je naglašeno, jedna od najpoznatijih i najpopularnijih kineskih provincija u našoj zemlji, pre svega zbog velikih investicija u Smederevu i obnove proizvodnje čelika u Železari. Značaj te investicije potvrđuje i poseta predsednika Si Đinpinga i predsednika Aleksandra Vučića Smederevu 2016. godine, kada je poslata snažna poruka zajedništva i podrške.

Investicija u Železaru stigla je u presudnom trenutku, što je omogućilo očuvanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta, a danas je to kompanija kojom se Srbija ponosi i jedan od lidera u svojoj oblasti u Evropi.

Kina je danas najveći investitor u Srbiji, a tri direktne avio linije koje povezuju naše zemlje dodatno olakšavaju saradnju. Zato je upućen poziv čelnim ljudima provincije Hebej da posete Srbiju, kako bismo zajednički unapredili saradnju u kulturi, sportu, informacionim tehnologijama i industriji, jer te oblasti predstavljaju velike razvojne šanse za Srbiju.

Petković je podsetio da je istorijska poseta predsednika Sija Beogradu 2024. godine podigla naše odnose na nivo Zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, što predstavlja najviši oblik saradnje i poverenja. Potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini dodatno otvara ogromne mogućnosti za izvoz srpskih proizvoda širom Kine, a posebno u privredno razvijenu provinciju Hebej.

- Mi nikada, bez obzira na pritiske, nećemo odustati od saradnje sa Kinom. Vaše investicije su dolazile u Srbiju onda kada nam je bilo najteže, i to je dokaz da smo čelični prijatelji koji danas grade još snažnije veze. Znajte da u Srbiji, u srcu Evrope, imate iskrenog prijatelja i da ste u našoj zemlji uvek dobrodošli i da se možete osećati kao kod svoje kuće - poručio je Petković.

On je izrazio i očekivanje da će kineski partneri biti dragi gosti Srbije na predstojećoj specijalnoj izložbi EKSPO, koja će biti još jedna prilika da celom svetu pokažemo neraskidivo prijateljstvo Srbije i Kine.

