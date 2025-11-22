Finansijeri su izdali hitan nalog ideolozima, a oni blokaderima

ZAVLADALA je opšta panika, a ogromni novci su potrošeni i troše se i dalje bez ikakvih rezultata.

Prošlo je više od godinu dana trajanja svih mogućih protesta u Srbiji : blokade ulica, raskrsnica, blokade rada fakulteta, srednjih i što je najstrašnije osnovnih škola. I još mnogo toga destruktivnog, a sve ovo u želji da se vlast preuzme na ulici i to bez izbora.

Išli su predstavnici opozicije na teatralan način u Brisel Strazbur. Radili su tamo nešto najodvratnije, nešto što je osuđujuće u svakoj državi, a to je opanjkavanje, blaćenje i iznošenje sve same neistine o sopstvenoj državi. O nasiljima na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša, praktično po celoj Srbiji izlišno je govoriti.

Šta je do sada epilog svega ovog? Zašto finansijeri rušenja Srbije daju pare? Trenutno ni za šta. Fakulteti ponovo rade, takođe i sve ostale obrazovne ustanove, o novim ili bilo kakvim štajkovima nema ni pomena, ili su minorni. Infrastrukturalni projekti se razvijaju u punom obimu ili završavaju. U opštinama u kojima su održani lokalni izbori opozicija je izgubila. Čak im je i njihova heroina mučena Dijana Hrka okrenula leđa i rešila da živi.

Zato po novoj naredbi danas 22. novembra blokaderi kreću ponovo u blokadu Beograda i to normalno od FDU pa do RTS.

Što se fakulteta FDU tiče, koji je inače blokadersko - ideološki centar, na njega više ne treba obraćati pažnju, a najpoznatiji naši glumci otvorili su svoje privatne škole i za ne male pare rešili da obučavaju decu koja to žele.

Bezbožnici su svesno odabrali za svoj novi očajnički juriš drugi dan jedne od najvećih srpskih slava sv. Arhangela Mihaila. Potrebno je blokirati Beograd i sprečiti građane da na miru proslave, a pogotovo da spreče da im rođaci i prijatelji dođu na drugi dan slave. Da su bezbožnici to znamo od samog početka, pijetet i pomen žrtvama pada nastrešnice (njih samo žrtve inspirišu) pokazuju minutima ćutnje po ulicama, blokirajući hiljade ljudi da prolaze svojim gradovima, i paleći sveće na za to neprikladnim mestima. Pravi hrišćani, a pogotovo Pravoslavci dobro znaju da se takav pijetet izražava u našim hramovima i na grobljima. Pokazali su blokaderi svoju bezbožnost i napadajući gnusnim lažima našu Pravoslavnu crkvu i njeno sveštenstvo. Jedan od vrhunaca bio je zatvaranje obrazovnih ustanova da ne mogu deca da proslave Sv. Savu - đačku slavu. Ovako nešto se dešavalo samo za vreme viševekovnog turskog zuluma i komunističkog režima.

Šta se dešavalo zadnjih nedelja, što je podiglo pritisak finansijerima do neslućenih visina, mnogo toga kao na primer :

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Parizu i sa Predsednikom Francuske Emanuelom Makronom imao višečasovne konstruktivne razgovore.

Ne treba zaboraviti da je Francuska koncesionar našeg aerodroma Nikola Tesla, koji je potpuno renoviran, a u toku je izgradnja nova tri pristana za avione. Srbija je kupila od Francuske eskadrlu borbenih aviona Rafal, a na zadnjem sastanku sa Makronom dogovoreno je i očekuje se potpisivanje ugovora da Francuska učestvuje u izgradnji Beogradskog metroa.

- Nekako u isto vreme ili nešto malo kasnije, predsednica Republičke Skupštine Ana Brnabić boravila je u višednevnoj poseti Briselu i imala konstruktivne razgovore sa predstavnicima EU. Takođe boravila je u poseti Ukrajini i u Kijevu imala sastanak sa Predsednikom Ukrajinske Rade ( Skupštine) koga je i pozvala da poseti Beograd, što je i dogovoreno u najkraćem roku. Održan je i sastanak sa Predsednikom Ukrajine, Volodimrom Zelenskim, uz posebnu zahvalnost sa naše strane što Ukrajina nije priznala Kosovo i Metohiju, kao nezavisnu državu. Nešto po povratku gospođe Brnabić, Predsednik Aleksandar Vučić imao je i sadržajan telefonski razgovor sa Predsednikom Zelenskim.

- Pre jednog dana održana je u Beogradu poslovna konferencija Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana, sa preko četiri stotine učesnika. Učesnicima su se obratili pored Predsenika Aleksandra Vučića i Ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson, zamenik Predsednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović i trgovinski komesar Ujedinjenog Kraljevstva za Evropu Keri Morgan. Od oko trista poslovnih predstavnika iz celog regiona, bilo je prisutno i stotinak delegata iz Britanskih kompanija iz oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija. Konferenciju je organizovala Britanska ambasada u Beogradu, Ministarstvo privrede i trgovine UK, Britansko eksportno-kreditna agencija i Britansko - Srpska Privredna komora... Pritom je saopšteno da će u okviru pomoći zapadnom Balkanu Britanija dodeliti skoro dve milijarde funti Srbiji za određene infrastrukturalne projekte.

- Nekako istovremeno održava se u Vrnjačkoj banji dvodnevna Međunarodna stručna konferencija " Mediji za medije regiona " : fokus na etici i jačanju lokalnog i regionalnog informisanja. Konferenciju je otvorio Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr. Bratina. Ova dvodnevna konferencija okupila je profesionalce iz Srbije i zemalja regiona, sa ciljem razmene znanja , iskustava ...

