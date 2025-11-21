DOBRE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE Vučić: Biće jeftiniji lekovi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer najavio je novi program u oiblasti zdravstva i farmacije.
Najavio je novi program u oblasti zdravstva i farmacije sa kojim će izaći u decembru, te da će tražiti da se spuste cene lekova.
- Stariji ljudi na lekove potroše i do 7.000 mesečno. To bi bila velika vest - navodi Vučić.
Najavio je i programe i ideje oko obrazovnog sistema.
- Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije - kaže on.
