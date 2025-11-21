Politika

DOBRE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE Vučić: Biće jeftiniji lekovi

В. Н.

21. 11. 2025. u 16:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer najavio je novi program u oiblasti zdravstva i farmacije.

Foto: N. Živanović

Najavio je novi program u oblasti zdravstva i farmacije sa kojim će izaći u decembru, te da će tražiti da se spuste cene lekova.

- Stariji ljudi na lekove potroše i do 7.000 mesečno. To bi bila velika vest - navodi Vučić.

Najavio je i programe i ideje oko obrazovnog sistema.

- Vidite zašto smo bili brutalno napadnuti kada sam poželeo strane univerzitete. Sačuvali bismo dobar deo dece ovde, a istovremeno bismo podigli nivo konkurencije - kaže on.

