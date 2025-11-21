Politika

VUČIĆ OD 16 ČASOVA NA INFORMER TV: Predsednik Srbije će govoriti o svim aktuelnim temama

В.Н.

21. 11. 2025. u 15:13

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje danas na Informer televiizji.

Foto printskrin Informer TV

 Intervju sa predsednikom države počeće oko 16 časova.

