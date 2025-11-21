Politika

BLAMAŽA OPOZICIJE U PROGRAMU NOVE Blokader priznao: Nije iznenađujuće što SNS dominantno pobeđuje u Negotinu, Mionici i Sečnju

В.Н.

21. 11. 2025. u 12:17

GOSTOVANjE pripadnika opozicije na prozapadnoj TV Nova razočaralo je blokadere. Govorilo se o predstojećim lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, a njihov nastup opisan je kao "katastrofa"

Foto: Printskrin

O tome priča tviteraš Mihajlo, koji inače ne propušta priliku da reklamira šetnje blokadera i da kritikuje srpsku policiju:

- Upravo gledam u jutarnjem programu Nove - goste koji govore o izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. Ne znam kako da napišem a da budem blag i da se neko ne uvredi: ali ako je ovo najbolje od opozicije što mogu ponuditi ove opštine, onda stvarno nije iznenađujuće što SNS dominantno tu pobeđuje. Gostima je preteško sklopiti jednu prosto-proširenu rečenicu - katastrofa - poručio je tviteraš.

