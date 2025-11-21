BLAMAŽA OPOZICIJE U PROGRAMU NOVE Blokader priznao: Nije iznenađujuće što SNS dominantno pobeđuje u Negotinu, Mionici i Sečnju
GOSTOVANjE pripadnika opozicije na prozapadnoj TV Nova razočaralo je blokadere. Govorilo se o predstojećim lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, a njihov nastup opisan je kao "katastrofa"
O tome priča tviteraš Mihajlo, koji inače ne propušta priliku da reklamira šetnje blokadera i da kritikuje srpsku policiju:
- Upravo gledam u jutarnjem programu Nove - goste koji govore o izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. Ne znam kako da napišem a da budem blag i da se neko ne uvredi: ali ako je ovo najbolje od opozicije što mogu ponuditi ove opštine, onda stvarno nije iznenađujuće što SNS dominantno tu pobeđuje. Gostima je preteško sklopiti jednu prosto-proširenu rečenicu - katastrofa - poručio je tviteraš.
Preporučujemo
NE NASEDAJTE: Nisu "studenti" ti koji vode priču - vodi je stara opozicija! (VIDEO)
21. 11. 2025. u 10:33
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)