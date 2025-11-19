LJILJANA SMAJLOVIĆ URNISALA LICEMERE: Oni koji se bore za Generalštab nisu pisnuli kada su poklanjali Maršalat (VIDEO)

NOVINARKA Ljiljana Smajlović raskrinkala je licemerstvo blokadera i opozicije povodom slučaja Generalštab i podsetila da u Vikiliksovim depešeima nije bilo reči o prodaji Maršalata, koji je mnogo značajnija zgrada.

- Niko nikad javno nije rekao da nije najpristojnija stvar na svetu da prepustimo Maršalat - tu neverovatnu urbanističku, vojnu i bezbednosnu vrednost, nekom ko je pobedio u ratu NATO protiv Jugoslavije i da tu naprave ambasadu! Ima li moćnijeg simbola? A pritom niko u javnosti ništa nije rekao! - rekla je Smajlović.

Kaže da je šokantno da u javnosti niko nikada ništa o tome nije rekao.

- Naša se javnost nije bunila. Ne prigovam ništa Amerikancima, da sam ja na njihovom mestu isto bih to uradila - rekla je Smajlović.

