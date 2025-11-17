DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu
DIJANA Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkuovala glađu od 2. novembra u blizini Skupštine Srbije, rekla je da danas prekida štrajk glađu.
Dijana Hrka je dodala da ostaje ispred Skupštine Srbije, i najavila da će pozvati tzv. studente blokadere na razgovor.
Dijana Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu.
(Blic.rs)
