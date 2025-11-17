DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu

Fudbalska reprezentacija Srbije je pobedila Letoniju u Leskovcu na kraju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a iako na taj Mundijal nije prošla iz ove grupe - ne samo pobedom (rezultat je posle preokreta bio 2:1) već zalaganjem i organizacijom igre, kao i odgovorom na iskušenja probudila je nadu da su počeli da stižu bolji dani za "orlove".