Politika

DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 17:09

DIJANA Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja je štrajkuovala glađu od 2. novembra u blizini Skupštine Srbije, rekla je da danas prekida štrajk glađu.

Novosti

Dijana Hrka je dodala da ostaje ispred Skupštine Srbije, i najavila da će pozvati tzv. studente blokadere na razgovor.

Dijana Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu.

(Blic.rs)

