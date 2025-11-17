MILIVOJEVIĆ SE VEZAO ZA AUTOBUS: Blokader pokazao najveće ludilo do sada (VIDEO)
PREDSEDNIK Demokratske Stranke (DS) Srđan Milivojević vezao se za autobus u znak podrške blokaderu Milomiru Jaćimoviću koji štrajkuje glađu u Novom Sadu.
Naime, blokader Srđan Milivojević navodi da se vezao za autobus u znak podrške Jaćimoviću jer više ne vidi drugi način "da brani život i integritet Jaćimovića i Dijane Hrke".
Dinkova "Autonomija" i Šolakova "Nova" ponosno su objavile ovaj snimak Srđana Milivojevića, koji po ko zna koji put, prevazilazi granice zdravog razuma.
Na snimku u nastavku pogledajte Milivojevićevo novo ludilo:
Podsetimo, autobuski prevoznik Milomir Jaćimović ušao je u osmi dan štrajka glađu i uprkos foliranju da mu nije dobro, nastavio da preti.
On kampuje ispred Banovine u Novom Sadu, odakle je putem blokaderske televizije "Nova" poručio da će nastaviti da se bori i da "ima još aduta u rukavu", te najavio haos u Beogradu.
(Informer)
