Politika

MILIVOJEVIĆ SE VEZAO ZA AUTOBUS: Blokader pokazao najveće ludilo do sada (VIDEO)

В.Н.

17. 11. 2025. u 14:16

PREDSEDNIK Demokratske Stranke (DS) Srđan Milivojević vezao se za autobus u znak podrške blokaderu Milomiru Jaćimoviću koji štrajkuje glađu u Novom Sadu.

МИЛИВОЈЕВИЋ СЕ ВЕЗАО ЗА АУТОБУС: Блокадер показао највеће лудило до сада (ВИДЕО)

Foto: Printscree/Instagram

Naime, blokader Srđan Milivojević navodi da se vezao za autobus u znak podrške Jaćimoviću jer više ne vidi drugi način "da brani život i integritet Jaćimovića i Dijane Hrke".

Dinkova "Autonomija" i Šolakova "Nova" ponosno su objavile ovaj snimak Srđana Milivojevića, koji po ko zna koji put, prevazilazi granice zdravog razuma.

Na snimku u nastavku pogledajte Milivojevićevo novo ludilo:

Podsetimo, autobuski prevoznik Milomir Jaćimović ušao je u osmi dan štrajka glađu i uprkos foliranju da mu nije dobro, nastavio da preti.

On kampuje ispred Banovine u Novom Sadu, odakle je putem blokaderske televizije "Nova" poručio da će nastaviti da se bori i da "ima još aduta u rukavu", te najavio haos u Beogradu.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi
Politika

0 9

U REGIONU SE ŠIRI MRŽNJA I ŽELJA ZA UBIJANJEM SRBA: Brnabićeva nakon ustaškog divljanja u Podgorici - Nadam se da će EU osuditi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će danas zvaničnici EU u Briselu, gde se održava konferencija o proširenju, reagovati na skandiranje Hrvata u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori - "ubij Srbina", kao i da je zabrinjavajuće što se sada širi ta mržnja i želja za ubijanjem Srba u regionu i da će i o tome razgovarati u Briselu.

18. 11. 2025. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal
Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno

Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno