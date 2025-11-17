VUČIĆ TAČNO PREDVIDEO RAT Mračno upozorenje nemačkog ministra Borisa Pistorijusa - "Ovo je poslednje mirno leto u Evropi!"

"OVO je poslednje mirno leto u Evropi" rekao je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, čime su još jednom potvrđene reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su stvari otišle predaleko i da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji.

Foto AP

- Rusija bi mogla da napadne NATO ranije nego što se očekivalo - istakao je nemački ministar odbrane.

- Oduvek smo pretpostavljali da bi ruski napad na NATO mogao da se dogodi 2029. godine. Ali sada čujemo procene koje ukazuju na moguću eskalaciju već 2028. godine, a neki vojni istoričari čak veruju da smo već preživeli poslednje mirno leto - rekao je Pistorijus.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući nedavno u Nacionalnom dnevniku na Pink televiziji, a odgovarajući na pitanje o izjavi načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga, generala vazduhoplovstva Fabijena Mandona, koji je rekao da se ova zemlja priprema za rat sa Rusijom, istakao je da su stvari u Evropi otišle predaleko, te da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji.

- Naši ljudi misle da je sve prazna priča i da se rat ne znam gde događa. To vidim kod svojih bliskih ljudi, kod svih koji su govorili da sam "drama kvin" i da će sve biti u redu. Svi su mi se smejali i govorili da imam svoj film. Ja nemam svoj film, ja mogu biti i ovakav i onakav, međutim činjenice volim da ređam, volim da pišem i radim. Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji - naveo je tada Vučić.

Podsetio je i na bogatstvo koje će Nemci uložiti u vojsku.

- Uložiće 377 milijardi evra. To su četiri godišnja BDP Srbije. Svi to rade. Šta iz toga može da izađe? Samo sukob - upozorio je predsednik Srbije.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporcic

Ovu izjavu predsednika Srbije komentarisala je i Moskva.

- Moskva je oduvek razumela opasnost da se Evropa može pripremati za rat sa Rusijom i sve mere za obezbeđenje nacionalne bezbednosti preduzete su unapred - izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Peskov je saopštio da Moskva deli ocenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upozorio da se evropske zemlje „očigledno pripremaju za rat sa Rusijom“.

- Naše viđenje se poklapa. Zaista, u evropskim zemljama primetna su veoma izražena promilitaristička raspoloženja – rekao je Peskov u razgovoru sa novinarom „Lajfa“ Aleksandrom Junaševim, i nastavio:

– Mi smo oduvek razumeli da takva opasnost postoji, i upravo zato smo sve mere za zaštitu svojih interesa i bezbednosti preduzeli blagovremeno – rekao je Peskov.