UGROŽENE SU NAM I BANKE ZBOG SITUACIJE SA NIS Vučić: Mi sve vreme rizikujemo zbog odnosa sa Rusima, Hrvati neće pa od JANAFA nema nafte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Sednici Vlade da su nam ugrožene i banke zbog situacije sa NIS, te da je dobio rok od sedam, osam dana ali da posle toga situacija mora da bude rešena.

- Hrvati su sat vremena pre nego što su uvedene sankcije prekinuli dotok nafte. Ni sekunda nisu hteli da rizikuju, a on nas su zarađivali po 50 miliona evra godišnje. Mi sve vreme rizikujemo zbog odnosa koji imamo prema Rusima. Rizikujemo i naše banke. Ja sam razgovarao, Jorgovanka, sa Američkim zvaničnicima i upozorili me na opasnost u našim finansijskim institucijama. Molio sam za još 7, 8 dana. Mislim da sam to uspeo da dobijem. Dobiću potvrdu danas. Nikada to ne mogu da dobijem zvanično, ali do sada su Amerikanci poštovali i ono što usmeno dogovorimo. Što znači, posle toga da nam ne bi banke bile ugrožene, da nam krediti rejting ne bi bio ugrožen mi moramo da izađemo iz toga. Da ne bismo ugrozili i domaću banku koju imamo, ceo finansijski sistem. Razumem Siniša i tvoju nervozu, ali nemoj da je širiš.

Podsetimo, danas je tačno 37 dana od kako su Hrvati prekinuli dotok nafte Srbiji i od tada ni kap nije došlo. S druge strane grđani Srbije nisu to ni primetili.