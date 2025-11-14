POSEBNA PODRŠKA VINARIMA, EVO KOLIKI ĆE BITI PROCENAT BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Ministarka Mesarović o zapaženom konkursu
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prilikom posete Sečnju istakla je da je država opredelila 150 miliona dinara bespovratnih sredstava za podršku vinarima.
-Na zahtev našeg predsednika Vučića smo opredelili 150 miliona dinara bespovratnih sredstava za podršku vinarima. Bio je zapažen konkurs. U našoj zemlji ima mnogo kompanija koje se bave vinarstvom, koje su izvozno orijentisane, što smo se uverili i sada u Kini. Posebno ćemo podržati žene vinare, a procenat bespovratnih sredstava ići će od 50 do 60 posto. Od ponedeljka će javni poziv biti raspisan. Svakako ih pozivam da se obrate Ministarstvu privrede. Naši kineski prijatelji su veoma zainteresovani za naše vino. Apsolutno smo konkurentni - rekla je Mesarović.
(Dnevnik)
