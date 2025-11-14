Politika

POSEBNA PODRŠKA VINARIMA, EVO KOLIKI ĆE BITI PROCENAT BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Ministarka Mesarović o zapaženom konkursu

В.Н.

14. 11. 2025. u 14:33

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prilikom posete Sečnju istakla je da je država opredelila 150 miliona dinara bespovratnih sredstava za podršku vinarima.

ПОСЕБНА ПОДРШКА ВИНАРИМА, ЕВО КОЛИКИ ЋЕ БИТИ ПРОЦЕНАТ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА: Министарка Месаровић о запаженом конкурсу

Foto Inastagram/mesarovicadrijana

-Na zahtev našeg predsednika Vučića smo opredelili 150 miliona dinara bespovratnih sredstava za podršku vinarima. Bio je zapažen konkurs. U našoj zemlji ima mnogo kompanija koje se bave vinarstvom, koje su izvozno orijentisane, što smo se uverili i sada u Kini. Posebno ćemo podržati žene vinare, a procenat bespovratnih sredstava ići će od 50 do 60 posto. Od ponedeljka će javni poziv biti raspisan. Svakako ih pozivam da se obrate Ministarstvu privrede. Naši kineski prijatelji su veoma zainteresovani za naše vino. Apsolutno smo konkurentni - rekla je Mesarović.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO - SRDAČAN POZDRAV DVOJICE LIDERA: Ovako je Markon dočekao Vućića

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost