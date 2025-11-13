MASKE SU POČELE DA PADAJU ILI JE NEKO PRVI TREPNUO

VEĆ mesecima traje medijsko prepucavanje između takozvanih studenata i opozicionih stranaka oko toga da li će i kako izaći na izbore.

Studenti uporno tvrde da će izaći sa svojom listom na kojoj neće biti ni jedan dosadašnji političar, normalno opozicioni. Opozicione partije i razni pokreti sa time se ne slažu, a i ne slažu se među sobom.

Već nedeljama, a izbori će verovatno biti tek iduće godine, traje preko medija bespoštedna borba među svim akterima opozicionog delovanja gde, da paradoks bude najveći, apsolutno se zna ko pije i ko plaća.

Svima je zajedničko da već godinu dana vaninstitucionalnom borbom, ne birajući sredstva, šikanirajući do iznemoglosti građane Srbije pokušavaju nasilno da dođu na vlast.

Kad je opšte zaključeno da se ipak mora ići na izbore, nastao je najveći problem, a to je jedno veliko KAKO?

Studenti u blokadi, ta po meni amorfna masa, morala bi kao prvo da bude registrovana kao stranka ili pokret, po uslovima propisanim zakonom. Generalni dogovor svih iz opozicije, a pogotovo studenata, je bio da se ne pominju kandidati dok se izbori ne raspišu.

Ne lezi vraže, Novosadski univerzitet je prvi trepnuo i izbacio prvih osam svojih kandidata, a to su Dejan Šoškić, nekadašnji guverner NBS, advokat Zdenko Tomanović, profesor Jovo Bakić, advokat Rodoljub Šabić, i glumci Tihomir Stanić i Jelena Stupljanin, a pominju se i mogući Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta, kao i Nemanja Vidić, fudbaler, s time da lista nije konačna. Svima je poznato da Parlament ima 250 poslanika.

O predloženim kandidatima liste Novosadskog univerziteta, mada je jasno da iza te liste ne stoji ceo Univerzitet, izjasnila se samo jedna neformalna grupa. O njima će se tek raspravljati kada za to dođe vreme...

Zabavno je sada posmatrati kako će neformalne grupe studenata sa Beogradskog, Kragujevačkog, Niškog, .....univerziteta tako svojevoljno iznositi neka imena na svojim listama.

Kako stvari trenutno stoje i kako će se ovo dalje odvijati, vladajućoj koaliciji ostaje da samo mirno posmatra kako leti perje između ovih neformalnih studentskih grupa, opozicionih stranaka, pokreta i nezavisnih intelektualaca koji stoje iza većine ovih napred navedenih.

Zabava je počela!!!!

