"ŽELIM DA SAČUVAMO SRBIJU OD SVIH PRITISAKA I NAPADA SPOLJA I IZNUTRA" Vučić: Moram da budem spreman za bezbroj tema sa Makronom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da njega zanima da građani imaju mir i stabilnost, da se sačuva svaki život i da se sačuva Srbija od svih pritisaka i napada i spolja i iznutra i istakao da mu je trenutno prioritet da se pripremi za današnji razgovor sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Mene zanima da rešimo pitanje snabdevanja naftom, zanima me da rešimo pitanje snabdevanja gasom, da gradimo nove naftovode, nove gasovode, da gradimo nove pruge, nove puteve, nove naučno-tehnološke parkove, da zapošljavamo ljude, nova radna mesta. To su stvari koje mene zanimaju - rekao je Vučić za TV Informer na pitanje kako komentariše to što ga "tviteraši" optužuju da je on odgovoran što je Dijana Hrka odlučila da prekine štrajk glađu, dok nju napadaju da se "prodala".

Vučić je pozdravio je to što se oglasila MediGrupa i navela da će Dijana Hrka, koja je bila sinoć u toj bolnici, imati stalni medicinski nadzor i brinuti o njenom zdravlju. On je rekao da se ne bavi društvenim mrežama i objavama neodgovornih ljudi i u tom kontekstu, istakao da mu je trenutno prioritet da se dobro pripremi za sutrašnji razgovor sa predsednikom Francuske Emanueom Makronom.

- Moram da budem spreman za bezbroj tema, dakle od naše bilateralne saradnje u svim različitim oblastima, dakle infrastrukture, do vojnotehničke saradnje, do svega drugog. Svaki detalj moram da znam napamet, moram da znam šta su naše molbe i zahtevi. Moram da znam i da budem pripremljen na to šta da očekujem od predsednika Makrona, šta je to što se dešava na evropskom putu - naveo je Vučić.

Foto: Printskrin TV Informer

Dodao je da se priprema da sa Makronom razgovara o zajedničkim projektima i stvarima koje dve zemlje mogu da realizuju, kao i da će zajedno analizirati geopolitičku situaciju.

Vučić je ponovio da ne zna šta piše na društvenim mržama, ali da za to i nije preterano zainteresovan, jer, kako kaže, tamo gde politiku vode društvene mreže i manje - više anonimni ili neodgovorni ljudi koji misle da sve znaju, te zemlje moraju da propadnu.

- Kada se dodvoravate svom javnom mnjenju onda nemate nikakvu šansu na uspeh. Ja želim da vodim politiku koja ima interes građana Srbije, želim da ja razumem, da dobro razumem, da dobro strateški pozicioniram našu zemlju i da ta politika ne zavisi od trenutnog nečijeg raspoloženja, od nečijeg 'tvita, posta' ili kako se to već naziva na nekim mrežama. Ja to stvarno ni ne znam, niti me u krajnjoj liniji zanima - zaključio je Vučić.

- To su ljudi koji su dokazani rodoljbi, ljudi koji su vrhunski i profesionalci, odgovorni ljudi, i verujem da će na veoma, veoma dobar način ispunjavati svoje zadatke u budućnosti - istakao je Vučić. Vučić je ukazao i na to da je kroz istoriju uvek u Srbiji bilo disidenata koje ništa nije zanimalo sem da ruše državu i ukazao da blokaderi ne mogu da ponude ni program ni listu.

- Oni ne mogu da ponude ništa ni oko čega. Nemojte da nas pitate za Kosovo. Nemojte da nas pitate za Srebrenicu. Nemojte da nas pitate za Evropu. Nemojte da nas pitate ni za šta. Zato je bila potrebna kampanja Vučić je zlikovac, njegova dehumanizacija, kriminalizacija. Ali to je jedino što im je preostalo, ništa drugo. Zato su i ovakve male pobede gde neko kao da dobije novi život, u stvari velika stvar za našu Srbiju - kazao je Vučić.

Na pitanje kako komentariše to što pojedini glumci koje finansira država pokušavaju da iskoriste tragediju Dijane Hrke, Vučić je naveo da je kroz istoriju uvek u Srbiji bilo disidenata koje ništa nije zanimalo sem da ruše državu.

- Zato što ste imali u Brozovo vreme takozvane disidente, lažne disidente. Imali ste stvarne disidente koji su stradali na Golom otoku, bili ubijani, sklanjani, hapšeni, privođeni itd. Imali ste lažne disidente koji su živeli u dedinjskim vilama, a uvek su se nešto tobože bunili i uvek su nešto imali protiv, u svemu uživali. I ta navika je ostala, mi smo uvek po tom pitanju patili za Zagrebom, uvek smo se trudili da se njima dodvoravamo u bivšoj Jugoslaviji - kazao je Vučić. Predsednik je ocenio da tako i danas u Srbiji postoji "urbani pokret", u kojem država nije važna, u kojem su svi mišljenja da su pametniji od svakog u državi.

- Oni znaju da je Generalštab loš projekat, iako pojma o tom projektu nemaju. Nikad nisu ništa čuli, niti je to njih interesovalo, kao što ih nije interesovao ni onaj (Savski) most, ništa ih nije zanimalo. Samo je bilo važno da dobiju još jednu temu kojom će da ruše svoju zemlju ne bi li imali dovoljno municije, dovoljno hrane da svima objasne kako su oni u pravu i kako se bore za pravu stvar kazao je Vučić.

Takođe, ocenio je da će blokaderi sve obezbediti sa svojim snažnim tzv. "firepower", putem njihovih mejnstrim medijskih platformi i mreža. Govoreći o protestima na Savskom mostu i vezivanju demonstranata za njega kako bi ga odbranili, Vučić je ukazao da su tada svake večeri bile straže, kao i da su ljudi za to bili plaćeni da dolaze.

- Svi ti ljudi su imali dnevnice. Neko je to plaćao. Neko je zaustavljao razvoj Beograda, Srbije, napredak Beograda, plaćao sve vreme. Ja pitam samo odakle tolike pare. I uvek u kešu, preko 19 računa, ofšor kompanija i svega drugog - dodao je Vučić.

On je rekao da kao društvo moramo da sačuvamo nacionalne, tradicionalne i sve druge vrednosti i dodao da na kraju ljubav i vera uvek pobede mržnju. Vučić je izjavio da neki mediji pišu kako bi ''blokade fakulteta bile katastrofa'' i upitao zašto ti isti mediji nisu to pisali pre godinu dana i zašto su lagali građane Srbije govoreći da su blokade ''nešto najlepše''.

- Pogledajte danas u njihovim novinama, rekli su blokada fakulteta bi bila katastrofa. Pa što nam to niste rekli pre godinu dana? Što ste godinu dana opterećivali građane Srbije i lagali da je blokada fakulteta nešto divno i nešto najlepše? Kada smo mi rekli da je katastrofa, vi ste govorili da smo zlikovci - rekao je Vučić za TV Informer i dodao da je ovo dokaz ''licemerja u kojem živimo''. Kako je naveo, važno je da se život u Srbiji vrati u normalu i dodao da je tu da razgovara i pruži ruku pomirenja.

Ogovarajući na pitanje o prisutnosti stranih medija na blokadama i protestima ispred Skupštine Srbije u nekoliko prethodnih dana, Vučić je rekao da i dalje postoje mnogi ljudi koji su plaćeni da podržavaju ''tu vatru''. Predsednik Vučić izjavio je da se nada da ćemo u narednih nekoliko dana imati rešenje za Naftnu industriju Srbije.

- Želeo bih građanima Srbije samo da kažem da se nadam da ćemo u narednih nekoliko dana imate rešenje za Naftnu industriju Srbije i znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze. I verujem da time uspostavljamo punu stabilnost u našoj zemlji, da time uspostavljamo punu sigurnost za energetsko snabdevanje. Da, rekao bih, sve naše kapacitete uključimo za obezbeđivanje električne energije - rekao je Vučić. On je kazao da je bez obzira da li će zima biti hladnija ili će biti na nivou prethodnih zima potpuno svejedno, jer trošimo sve više.

- Tako da ako to uspemo onda u svim ovim geopolitičkim previranjima, ipak, smo uspeli da napravimo neke dobre rezultate. I naravno da čuvamo mir u Srbiji i za Srbiju - rekao je Vučić.