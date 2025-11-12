OD STUDENTSKIH PROTESTA DO POLITIČKIH AMBICIJA (VIDEO)

NOVOSAĐANI su završili svoju Studentsku listu, beogradska je još na čekanju. Da li ima iznenađenja, da li se pojavilo neko novo ime - smisleno i pametno, ili lista izgleda baš onako kako se od zgubidana i očekivalo?

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

I pitanje svih pitanja, ima li ijednog studenta na vajnoj nazovi Studentskoj listi? Nažalost, svako po svojoj pameti, pa tako i blokaderi po svojoj.

Verujemo da ćete i sami zaključiti, ako do sad već niste, da kod njih nikakva pametna iznenađenja nisu moguća.