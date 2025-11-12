Politika

OD STUDENTSKIH PROTESTA DO POLITIČKIH AMBICIJA (VIDEO)

В.Н.

12. 11. 2025. u 10:53

NOVOSAĐANI su završili svoju Studentsku listu, beogradska je još na čekanju. Da li ima iznenađenja, da li se pojavilo neko novo ime - smisleno i pametno, ili lista izgleda baš onako kako se od zgubidana i očekivalo?

ОД СТУДЕНТСКИХ ПРОТЕСТА ДО ПОЛИТИЧКИХ АМБИЦИЈА (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Lažomer

I pitanje svih pitanja, ima li ijednog studenta na vajnoj nazovi Studentskoj listi? Nažalost, svako po svojoj pameti, pa tako i blokaderi po svojoj.

Verujemo da ćete i sami zaključiti, ako do sad već niste, da kod njih nikakva pametna iznenađenja nisu moguća.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 31

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RIKARDO VITARI ZA SRPSKI UGAO: Srbija je most između istoka i zapada, Italija se vraća kao igrač u Evropi
Politika

0 0

RIKARDO VITARI ZA SRPSKI UGAO: Srbija je most između istoka i zapada, Italija se vraća kao igrač u Evropi

Rikardo Vitari je savetnik guvernera Lombardije Atilijo Fontana i odbornik vlade Lombardije u posebnoj komisiji za antimafiju, borbu protiv korupcije, transparentnost i obrazovanje za zakonitost i predstavnik Lige, stranke koja čvrsto zastupa nacionalni suverenitet, ekonomski patriotizam i odbranu identiteta. Diplomirani pravnik i angažovan u radu lokalnih institucija, Vitari pripada novoj generaciji političara koji zahtevaju više poštovanja prema volji građana, kako u Italiji, tako i na evropskom nivou. U razgovoru za „Srpski ugao“, Vitari je govorio o mestu Italije u Evropskoj uniji, odnosu prema Srbiji i budućnosti kontinenta koju ne vidi kao centralizovani birokratski mehanizam, već kao savez ravnopravnih naroda.

12. 11. 2025. u 15:04

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta