EU O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE: Evo kada će Kaja Kalas sazvati novi sastanak

12. 11. 2025. u 10:50

DIJALOG Beograda i Prištine biće nastavljen kada se za to stvore odgovarajući uslovi, poručili su iz Evropske unije za Kosovo onlajn u trenutku dok se na Kosovu i dalje čeka formiranje institucija nakon izbora.

Foto AP

- Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas sazvaće novi sastanak kada situacija to dozvoli - rečeno jEUe dopisnici Kosovo onlajna iz Brisela.

Kako je objašnjeno, to se odnosi na formiranje vlasti u Prištini nakon izbora, kao i rešavanje usporavanja zakonodavnih aktivnosti i produženog političkog zastoja. Iz Brisel a poručuju da se na tom planu Priština mora „što pre vratiti u kolosek, u korist građana”.

Dalje navode da je nakon formiranja vlasti neophodna normalizacija odnosa kako bi se osigurale reforme EU, među kojima su Plan rasta i povezani sporazumi (do 882 miliona evra) koji bi trebalo da budu prioritet. 

- EU je spremna da sarađuje sa kosovskim vlastima i da nastavi da podržava Kosovo na njegovom putu ka EU - poručili su iz Evropske unije.

Zastoj u napretku poslednjih godinu dana pomenut je i u nedavnom izveštaju o proširenju 2025. koji je predstavljen u Briselu.

U dokumentu koji je 4. februara predstavila komesarka za proširenje Marta Kos navodi se da je Evropska komisija preduzela potrebne korake ka postepenom ukidanju mera protiv Kosova, kao i da će mera biti konačna pod uslovom da dođe do urednog prenosa lokalne vlasti na severu nakon drugog kruga lokalnih izbora, ali i da „deeskalacija bude održiva”.

