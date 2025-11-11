Politika

ŠTA RADE SA ČOVEKOM KOJI KAŽE "DABOGDA TI DECA IMALA RAK" Vučić o činjenici da RTS nije dao otkaz Ivanu Plavšiću

В. Н.

11. 11. 2025. u 19:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u "Nacionalnom dnevniku" na televiziji Pink, komentarisao je činjenicu da RTS nije dao otkaz Ivanu Plavšiću.

ШТА РАДЕ СА ЧОВЕКОМ КОЈИ КАЖЕ ДАБОГДА ТИ ДЕЦА ИМАЛА РАК Вучић о чињеници да РТС није дао отказ Ивану Плавшићу

Printscreen

RTS još nije dao otkaz uredniku Ivanu Plavšiću koji je kleo decu, podseća on.

- Šta rade sa čovekom koji kaže:,,Dabogda ti deca imala rak, stoko jedna". Da li taj čovek zaslužuje bilo kakvu poziciju u javnom životu? - pitao je Vučić.

Podsetimo, urednik noćnih vesti na RTS Ivan Plavšić brutalno je vređao ljude iz Pionirskog parka i kleo njih i njihovu decu.

- Da ova stoka pomre od raka. Kao novinar... Dabogda im pocrkala deca, imali rak u kući svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena! Đubrad jedna, bićete razvlačeni! Ne stidim se da to kažem kao urednik RTS - rekao je tada Plavšić.

Pogledajte video:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

VUČIĆ O IZJAVI FRANCUSKOG GENERALA: Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji
Politika

0 35

VUČIĆ O IZJAVI FRANCUSKOG GENERALA: Kako ređam činjenice dolazim do toga da je rat između Evrope i Rusije sve izvesniji

"NAŠI ljudi misle da je sve prazna priča i da se rat ne znam gde događa", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Nacionalnom dnevniku na Pink televiziji, a odgovarajući na pitanje o izjavi načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga, generala vazduhoplovstva Fabijena Mandona, koji je danas rekao da se ova zemlja priprema za rat sa Rusijom.

11. 11. 2025. u 19:55

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću