ŠTA RADE SA ČOVEKOM KOJI KAŽE "DABOGDA TI DECA IMALA RAK" Vučić o činjenici da RTS nije dao otkaz Ivanu Plavšiću
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u "Nacionalnom dnevniku" na televiziji Pink, komentarisao je činjenicu da RTS nije dao otkaz Ivanu Plavšiću.
RTS još nije dao otkaz uredniku Ivanu Plavšiću koji je kleo decu, podseća on.
- Šta rade sa čovekom koji kaže:,,Dabogda ti deca imala rak, stoko jedna". Da li taj čovek zaslužuje bilo kakvu poziciju u javnom životu? - pitao je Vučić.
Podsetimo, urednik noćnih vesti na RTS Ivan Plavšić brutalno je vređao ljude iz Pionirskog parka i kleo njih i njihovu decu.
- Da ova stoka pomre od raka. Kao novinar... Dabogda im pocrkala deca, imali rak u kući svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena! Đubrad jedna, bićete razvlačeni! Ne stidim se da to kažem kao urednik RTS - rekao je tada Plavšić.
